Здоровье

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь

В пресс-службе ведомства заявили, что крепкий алкоголь, полученный в результате перегонки, крепостью выше 15-16 градусов крайне желательно разбавить водой. Наилучшее соотношение, по данным Роспотребнадзора, составляет 1 к 3.
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Роспотребнадзор назвал относительно безопасную часовую дозу алкоголя

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В России вычислили, сколько алкоголя можно выпивать за час без последствий

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