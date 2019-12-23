Здоровье

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь

В пресс-службе ведомства заявили, что крепкий алкоголь, полученный в результате перегонки, крепостью выше 15-16 градусов крайне желательно разбавить водой. Наилучшее соотношение, по данным Роспотребнадзора, составляет 1 к 3.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор рекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой 1 к 3

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой, чтобы минимизировать вред для организма.
Интерфакс08:31

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Роспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь

Газета.Ru10:27

В России вычислили, сколько алкоголя можно выпивать за час без последствий

URA.Ru10:13

Названа оптимальная доза разбавления крепкого алкоголя

Московский Комсомолец10:02

Роспотребнадзор назвал относительно безопасную часовую дозу алкоголя

Rambler News Service09:34

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию

Lenta.ru09:07

Роспотребнадзор рекомендует разбавлять крепкий алкоголь водой

Эхо Москвы09:04

Роспотребнадзор рекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой 1 к 3

Интерфакс08:31
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
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Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами бизнесу

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Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
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СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
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Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Общество

В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.
RT на русском 11:41
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
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Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 21 декабря в 17:15
Политика

Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым.
BFM.ru 12:23
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Lenta.ru 09:55
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«Ак Барс» обменял Ткачёва в «Локомотив» на Санникова и Н. Аверина

Казанский клуб получил за форварда защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.
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Общество

Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России

Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
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Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
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Стало известно, зачем Ротенберг ночью звонил Путину

Pravda.Ru 07:28
Политика

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 10:20
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
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Кот Мостик в обед встретит первый поезд на Крымском мосту

Главный «инспектор» строительства Крымского моста рыжий кот Мостик встретит первый железнодорожный состав на объекте уже в обед.
Политическая Экспертиза 04:25
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Происшествия

СК завел третье дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину

В Татарстане следователи возбудили еще одно уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, пустившей за руль автомобиля своего шестилетнего сына.
РБК 11:36
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Общество

Неизвестные «заминировали» все магазины «Пятерочка» в Подмосковье

РБК 10:37
Гаджеты

Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов

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Политика

Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
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Технологии

Около трети россиян обходят блокировки в интернете

Более трети россиян (34%) стараются обходить блокировки в интернете, почти половина (44%) никогда этим не занималась.
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Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
МК-Спорт 10:52
Политика

Первый тур президентских выборов в Хорватии не выявил победителя

Первый тур президентских выборов в Хорватии не выявил победителя. Во второй тур прошли два кандидата.
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Росбанк готовит выпуск структурных облигаций на 10 млрд рублей

РОСБАНК планирует разместить структурные облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Finam.Ru 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
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