Здоровье
Газета.RuРоспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь
В пресс-службе ведомства заявили, что крепкий алкоголь, полученный в результате перегонки, крепостью выше 15-16 градусов крайне желательно разбавить водой. Наилучшее соотношение, по данным Роспотребнадзора, составляет 1 к 3.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой, чтобы минимизировать вред для организма.Интерфакс08:31
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