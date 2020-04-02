Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, и напомнил, что особое внимание следует уделить планированию покупок. В ведомстве отмечают, что даже если количество и выбор продуктов ограничены, можно продолжать питаться полезной пищей.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

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