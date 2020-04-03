Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям. В ведомстве советуют мыть именно дверные ручки на входной двери.
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Роспотребнадзор дал советы по дезинфекции жилых помещений

РБК00:45

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно дезинфицировать дом в условиях эпидемии

Life.ruвчера в 22:39

Роспотребнадзор дал 12 советов по дезинфекции дома на время пандемии COVID-19

Интерфаксвчера в 22:30

Роспотребнадзор рассказал, как правильно убираться в квартире во время карантина

НГСвчера в 22:05

Роспотребнадзор рассказал, как правильно убираться в квартире во время карантина

Екатеринбург Онлайнвчера в 22:05

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

РИА Новости00:04

Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений

ТАССвчера в 21:10
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Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
FlashNord вчера в 10:12
Политика

Минобороны обвинило газету La Stampa в русофобии

Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 11:03
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 06:08
Шоу-бизнес

Степаненко хочет вернуть Петросяна в семью

News.ru вчера в 12:32
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Политика

Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Интерфакс 00:13
Происшествия

В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля

В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Российская газета вчера в 23:15
Энергетика

Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.
Интерфакс 01:34
Политика

Польская делегация не поедет в Смоленск в годовщину гибели Качиньского

Польская делегация не поедет в Смоленск 10 апреля, в годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, заявил в эфире Польского телевидения глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.
РИА Новости 02:01
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
РБК Краснодар вчера в 14:03
Политика

В Чечне введен комендантский час из-за коронавируса

В ВОЗ напомнили, что носить медицинскую маску здоровым людям не нужно, так как из-за нее приходится чаще трогать лицо руками.
Газета.Ru 01:55
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-формате

Inc-news.ru 01 апреля в 11:50
Здоровье

На Украине число зараженных коронавирусом приблизилось к 900

По состоянию на 3 апреля, число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 1 миллион, более 53 тысяч человек скончались, 211,6 тысяч — выздоровели.
Украина.ру 01:39
Армия и оружие

Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео

Avia.pro 31 марта в 21:18
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер

Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
REGNUM 00:32
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Кино

Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем

Evo-rus.com вчера в 12:14
Энергетика

FT: нефтяники в США начали кампанию в поддержку санкций против Саудовской Аравии и России

Американские производители нефти запустили лоббистскую кампанию в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии.
ТАСС 01:34
Здоровье

Врач предупредила об опасных советах для защиты от коронавируса

Ряд распространенных в Сети советов для защиты от коронавируса могут быть опасными, заявила врач ГКБ им. В.В.Виноградова Мария Блинова в интервью "Российской газете".
РИА Новости 00:02
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
Политика

Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия

Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
РБК вчера в 10:04
Происшествия

В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»

Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
ТАСС вчера в 16:25
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 01 апреля в 04:13
Здоровье

Онколог рассказала об уязвимости больных раком к коронавирусу

RT на русском вчера в 07:31
Шоу-бизнес

В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Летидор вчера в 09:03
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
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