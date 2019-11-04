с чего всё началось

В Роспотребнадзоре отметили, что мучные изделия не должны быть очень хрупкими и рассыпаться. В ведомстве посоветовали отказаться от покупки, если в упаковке много ломаных пряников и печений. Роспотребнадзор также рекомендует обратить пристальное внимание на сроки гордости.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

Экономика Цены на аренду жилья в России выросли на 27% Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.

Общество Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Москве Российский лидер Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в столичном Манеже выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.

Шоу-бизнес Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля Российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Театре Вахтангова. По информации СМИ, у него резко подскочило давление.

Игры Blizzard показала геймплей Diablo 4 Blizzard анонсировала выход игры Diablo 4, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

Армия и оружие Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском В ВСУ назвали новую дату запуска разведения сил у Петровского в Донбассе.

Культура Горан Брегович собрался купить дом в Крыму Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.

Футбол Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии» Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария».

Общество «Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Авто Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3 Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Финансы Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.

Политика Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.

Армия и оружие Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Политика Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций.