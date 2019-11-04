Общество
ТАССРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
В Роспотребнадзоре отметили, что мучные изделия не должны быть очень хрупкими и рассыпаться. В ведомстве посоветовали отказаться от покупки, если в упаковке много ломаных пряников и печений. Роспотребнадзор также рекомендует обратить пристальное внимание на сроки гордости.
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с чего всё началось
«Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», — напомнили в ведомстве.RT на русскомвчера в 23:59
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Экономика
Цены на аренду жилья в России выросли на 27%
Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru 31 октября в 19:00
Общество
Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Москве
Российский лидер Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в столичном Манеже выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».
Политика Сегодня 07:01
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
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Футбол
«Крылья Советов» и «Рубин» голов друг другу не забили
Казанский "Рубин" завершал первый круг чемпионата России гостевым матчем с самарскими "Крыльями Советов".
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Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
Российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Театре Вахтангова. По информации СМИ, у него резко подскочило давление.
Газета.Ru 11:03
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Blizzard показала геймплей Diablo 4
Blizzard анонсировала выход игры Diablo 4, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.
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Армия и оружие
Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском
В ВСУ назвали новую дату запуска разведения сил у Петровского в Донбассе.
Газета.Ru 11:37
Культура
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру вчера в 09:24
Футбол
Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии»
Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария».
РБК вчера в 15:16
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Александр Семчев госпитализирован после сердечного приступа
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«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Политика
Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде
News.ru 10:44
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Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле
38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.
Sportbox.RU 09:01
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
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Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США
В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
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В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Политика
Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат
Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.
ИА Новороссия 07:10
Армия и оружие
Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 11:19
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Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций.
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«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд в КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" нанес поражение московскому ЦСКА и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
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Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец вчера в 13:02