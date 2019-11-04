Общество
ТАССРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
В Роспотребнадзоре отметили, что мучные изделия не должны быть очень хрупкими и рассыпаться. В ведомстве посоветовали отказаться от покупки, если в упаковке много ломаных пряников и печений. Роспотребнадзор также рекомендует обратить пристальное внимание на сроки гордости.
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Происшествия
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч (Узбекистан), вынужденно сел в понедельник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 06:39
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали по подозрению в коррупции
Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере.
Газета.Ru 05:47
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Происшествия
В Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»
РИА Новости 08:33
Футбол
Дзюба в Сети поздравил болельщиков с Днем народного единства
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба поздравил всех своих болельщиков с Днем народного единства.
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Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
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RT на русском 04:50
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Происшествия
В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата
«Сегодня прошли похороны братьев Эльжаркиевых», — цитирует его ТАСС.
Известия 06:18
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Происшествия
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку
Масштабные поиски пропавшей в Нижнем Новгороде более трех суток назад 21-летней Юлии Розовой, в которых в субботу приняли участие сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители, не принесли результатов, сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.
РИА Новости 02 ноября в 13:31
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Футбол
Арбитр Буке обслужит матч Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус»
Французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке рассудит матч между московским "Локомотивом" и туринским "Ювентусом".
Вести.Ru 05:46
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском
Киев срывает возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе вопреки договоренностям, достигнутым 29 октября на заседании контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
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Политика
Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Кабинет министров Украины на заседании в воскресенье уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на занятие этой должности, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 06:11
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Кино
Warner Bros. выдвинула фильм «Джокер» на 16 «Оскаров»
Студия Warner Bros. номинировала фильм Тодда Филлипса «Джокер» на 16 премий Американской киноакадемии, сообщается на официальном сайте компании.
Известия 06:50
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 02 ноября в 17:49
Наука
Инженеры создали жилет для управления роботами
Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
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«Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина
Лондонский "Тоттенхэм" оспорит удаление корейского форварда Сон Хын Мина.
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Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Армия и оружие
Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе
Начало разведения сил в районе Петровского планировалось после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября.
Lenta.ru 07:57
Шоу-бизнес
Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля
Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Слово и Дело 01:38
Хоккей
Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
Спорт-Экспресс 06:17
Кино
Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным
Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
Дни.ру 01 ноября в 03:28
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).
RT на русском 04:46