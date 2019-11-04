Общество

ТАССТАССРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

В Роспотребнадзоре отметили, что мучные изделия не должны быть очень хрупкими и рассыпаться. В ведомстве посоветовали отказаться от покупки, если в упаковке много ломаных пряников и печений. Роспотребнадзор также рекомендует обратить пристальное внимание на сроки гордости.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

ТАСС02:40

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

РБК00:32

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладостей

Известиявчера в 23:54

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий

RT на русскомвчера в 23:59

В Роспотребнадзоре объяснили, как выбирать торты и пирожные

Газета.Ruвчера в 23:49

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать пирожные

РЕН ТВвчера в 23:35

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

РИА Новостивчера в 23:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Происшествия

В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч (Узбекистан), вынужденно сел в понедельник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 06:39
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии арестовали по подозрению в коррупции

Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере.
Газета.Ru 05:47
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Происшествия

В Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»

РИА Новости 08:33
Футбол

Дзюба в Сети поздравил болельщиков с Днем народного единства

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба поздравил всех своих болельщиков с Днем народного единства.
Невские Новости 07:39
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Фигурное катание

Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной

RT на русском 04:50
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Происшествия

В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата

«Сегодня прошли похороны братьев Эльжаркиевых», — цитирует его ТАСС.
Известия 06:18
Автоспорт

Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Происшествия

В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку

Масштабные поиски пропавшей в Нижнем Новгороде более трех суток назад 21-летней Юлии Розовой, в которых в субботу приняли участие сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители, не принесли результатов, сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.
РИА Новости 02 ноября в 13:31
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Футбол

Арбитр Буке обслужит матч Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус»

Французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке рассудит матч между московским "Локомотивом" и туринским "Ювентусом".
Вести.Ru 05:46
Политика

Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском

Киев срывает возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе вопреки договоренностям, достигнутым 29 октября на заседании контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
РИА Новости 07:19
Политика

Кабмин Украины уволил главу космического агентства

Кабинет министров Украины на заседании в воскресенье уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на занятие этой должности, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 06:11
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Кино

Warner Bros. выдвинула фильм «Джокер» на 16 «Оскаров»

Студия Warner Bros. номинировала фильм Тодда Филлипса «Джокер» на 16 премий Американской киноакадемии, сообщается на официальном сайте компании.
Известия 06:50
Происшествия

Пропавший в Челябинске парень с аутизмом найден. Погиб

74.ru 06:53
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 02 ноября в 17:49
Наука

Инженеры создали жилет для управления роботами

Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
Футбол

«Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина

Лондонский "Тоттенхэм" оспорит удаление корейского форварда Сон Хын Мина.
Газета.Ru 07:41
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

Коммерсантъ 06:06
Армия и оружие

Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе

Начало разведения сил в районе Петровского планировалось после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября.
Lenta.ru 07:57
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес

Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля

Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Слово и Дело 01:38
Хоккей

Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»

Спорт-Экспресс 06:17
Кино

Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным

Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
Дни.ру 01 ноября в 03:28
Космос

Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).
RT на русском 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное