Общество

ТАССТАССРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

В Роспотребнадзоре отметили, что мучные изделия не должны быть очень хрупкими и рассыпаться. В ведомстве посоветовали отказаться от покупки, если в упаковке много ломаных пряников и печений. Роспотребнадзор также рекомендует обратить пристальное внимание на сроки гордости.
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с чего всё началось
«Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», — напомнили
 в ведомстве.
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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

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