Коронавирус

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта. Также ведомство рекомендует применять дезинфицирующие средства согласно инструкции. Как сообщало ИА REGNUM, спрос среди жителей России на антисептики вырос в 56 раз.
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Роспотребнадзор посоветовал, как выбирать антисептик от коронавируса

Московский Комсомолец04:12

Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик эффективен от вирусов

Газета.Ru02:31

Роспотребнадзор дал советы по выбору эффективного антисептика

Вечерняя Москвавчера в 22:19

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

РБК00:41

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать антисептик

РИА Новостивчера в 23:14

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

Известия01:19

Как правильно выбрать антисептик для рук?

АиФ Тула21 апреля в 07:01
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Джеймс Ганн назвал 10 самых недооцененных сериалов последних лет

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В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Любовь Успенская со скандалом выселила из дома своего племянника

После отъезда дочери королева шансона привела в дом своего названого племянника Ролана.
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В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заболели 28 человек

На Среднем Урале зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19.
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Биатлон

Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
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Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
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Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек

59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
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Общество

В Ростовской области число больных коронавирусом превысило 460 человек

В Ростовской области за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 71 человека. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:35
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Общество

Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области

В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
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Происшествия

В Челябинской области задержали вора в законе, которого искал Интерпол

URA.Ru 02:32
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски

Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
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Здоровье

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Наука

Пересмотрены сроки начала тектонической активности Земли

Ин-спейс.ру вчера в 14:00
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Адвокат: Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии

RuNews24.ru 01:20
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Известия вчера в 19:04
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Шоу-бизнес

В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
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Кино

В Японии представили первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Японские мультипликаторы опубликовали новый анимационный фильм о Чебурашке, причем снят он в 3D-формате.
Москва 24 04:44
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Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
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Общество

Немецкий бизнес рассчитывает на 4-месячную продолжительность карантина

Как показало исследование Мюнхенского института экономических исследований ifo, немецкие компании рассчитывают, что принятые ограничения в среднем будут действовать 3,9 месяца.
НТВ 04:30
Происшествия

Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили

Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
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Здоровье

Число больных коронавирусом на Ямале возросло до 243 человек

В Ямальском районе заразились 74 человека, в Ноябрьске коронавирус подтвержден у 14 вахтовиков из Якутии.
Муксун.fm 04:31
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Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
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В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
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Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
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Кино

Реквизит из «Солнцестояния» и «Маяка» выставлен на торги

Культуромания 02:49
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