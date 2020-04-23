Коронавирус
REGNUMРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта. Также ведомство рекомендует применять дезинфицирующие средства согласно инструкции. Как сообщало ИА REGNUM, спрос среди жителей России на антисептики вырос в 56 раз.
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с чего всё началось
"В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.РИА Новостивчера в 23:14
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Роспотребнадзор рекомендовал использовать кожный антисептик с концентрацией спирта не менее 60%
Агентство Москвавчера в 21:05
В Роспотребнадзоре рассказали, какой антисептик можно считать эффективным
Комсомольская правдавчера в 23:26
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Общество
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Самара, 23 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области.
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Lenta.ru вчера в 01:56
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За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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«Ищут хоть что-то»: в доме у подозреваемой по делу Шеремета идет обыск
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