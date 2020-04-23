Коронавирус

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта. Также ведомство рекомендует применять дезинфицирующие средства согласно инструкции. Как сообщало ИА REGNUM, спрос среди жителей России на антисептики вырос в 56 раз.
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с чего всё началось
"В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства
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РИА Новостивчера в 23:14

Подробнее о событии

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

РБК00:41

Роспотребнадзор рекомендовал использовать кожный антисептик с концентрацией спирта не менее 60%

Агентство Москвавчера в 21:05

В Роспотребнадзоре рассказали, какой антисептик можно считать эффективным

Комсомольская правдавчера в 23:26

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать антисептик

РИА Новостивчера в 23:14

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать антисептик

РЕН ТВвчера в 22:02

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать эффективный антисептик

Life.ruвчера в 23:29

Как правильно выбрать антисептик для рук?

АиФ Тула21 апреля в 07:01
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Энергетика

Запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии может появиться в США

Глава минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что в стране может быть введен запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии.
Газета.Ru 21 апреля в 16:08
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Экономика

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
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Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
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Шоу-бизнес

Адвокат: Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии

RuNews24.ru 01:20
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Шоу-бизнес

Ричард Гир в 70 лет стал отцом в третий раз

Ричард Гир в свои 70 лет стал отцом в третий раз.
Дни24 вчера в 10:00
Общество

Азаров рассказал о мерах поддержки жителей Самарской области

Самара, 23 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области.
REGNUM 01:37
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Армия и оружие

В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57

Официальная причина отказа Индии от российских Су-57 обусловлена высокой стоимостью истребителей, оснащенных старыми двигателями.
Военное дело 00:49
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 08:59
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Экономика

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
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Экономика

Mail.ru Group ждет падения рекламной выручки во II квартале

За аналогичный период прошлого года темпы роста рекламных доходов были в два раза выше – плюс 19,3%. Во II квартале группа ожидает падения рекламной выручки, цитируются в сообщении группы слова ее гендиректора Бориса Добродеева: «Этот сегмент напрямую зависит от деловой активности и ее перспектив, на которые начали влиять COVID-19 и мартовский нефтяной шок».
Ведомости 02:23
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Общество

В Германии вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

В Германии специалисты начали испытывать вакцину против коронавирусной инфекции на людях.
Актуальные Новости вчера в 09:24
40
Общество

Из-за коронавируса 100 тысяч омичей могут потерять работу

Сегодня, 23 апреля, на заседании Заксобрания глава региона Александр Бурков, рассказал, что в ближайшее время из-за пандемии коронавируса эксперты прогнозируют рост безработицы.
АиФ Омск 02:00
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Общество

Депутат Госдумы подтвердил, что его фонд поставил во владимирскую больницу просроченные аппараты ИВЛ

Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев подтвердил, что именно его благотворительный фонд «Милосердие и порядок» поставил в больницу № 6 во Владимире просроченные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Дождь 01:33
Здоровье

В Тульской области требуются врачи на зарплату в 250 000 рублей

В Тульской области требуются медицинские работники для лечения больных коронавирусом.
Первый Тульский вчера в 07:04
26
Экономика

Доходы от туризма в мире могут упасть на $500 млрд

Доходы от туризма в мире в текущем году могут сократиться на $500 млрд из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 01:46
Наука

Академик РАН усомнился в искусственном происхождении коронавируса

Академик РАН поставил слухи об искусственном происхождении коронавирусной инфекции под сомнение.
Gazeta.SPb 00:28
Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек

За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
87
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,4K
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заражённых растёт

На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su вчера в 03:16
6
Происшествия

«Ищут хоть что-то»: в доме у подозреваемой по делу Шеремета идет обыск

Сотрудники МВД Украины обыскивают дом детского хирурга Юлии Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Украина.ру 02:46
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Политика

Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета вчера в 03:30
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Общество

Невзоровские среды: Александр Невзоров

YouTube-канал Александра Невзорова Instagram Александра Невзорова О.Журавлева― 21 час и 4 минуты в Москве, а также Петербурге.
Эхо Москвы вчера в 23:22
Гаджеты

Apple выпустит большой iPhone SE

Apple выпустит новую версию iPhone SE с увеличенным экраном.
Lenta.ru 02:02
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
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Экономика

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
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