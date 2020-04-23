с чего всё началось

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта. Также ведомство рекомендует применять дезинфицирующие средства согласно инструкции. Как сообщало ИА REGNUM, спрос среди жителей России на антисептики вырос в 56 раз.

Экономика Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов. 33

Здоровье В России закончилась эпидемия гриппа В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". 254

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,9K

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Экономика Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+ Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте. 11

Экономика Mail.ru Group ждет падения рекламной выручки во II квартале За аналогичный период прошлого года темпы роста рекламных доходов были в два раза выше – плюс 19,3%. Во II квартале группа ожидает падения рекламной выручки, цитируются в сообщении группы слова ее гендиректора Бориса Добродеева: «Этот сегмент напрямую зависит от деловой активности и ее перспектив, на которые начали влиять COVID-19 и мартовский нефтяной шок». 1

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Общество Из-за коронавируса 100 тысяч омичей могут потерять работу Сегодня, 23 апреля, на заседании Заксобрания глава региона Александр Бурков, рассказал, что в ближайшее время из-за пандемии коронавируса эксперты прогнозируют рост безработицы. 4

Общество Депутат Госдумы подтвердил, что его фонд поставил во владимирскую больницу просроченные аппараты ИВЛ Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев подтвердил, что именно его благотворительный фонд «Милосердие и порядок» поставил в больницу № 6 во Владимире просроченные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Наука Академик РАН усомнился в искусственном происхождении коронавируса Академик РАН поставил слухи об искусственном происхождении коронавирусной инфекции под сомнение.

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 1,4K

Здоровье Коронавирус на Украине: число заражённых растёт На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174. 6

Происшествия «Ищут хоть что-то»: в доме у подозреваемой по делу Шеремета идет обыск Сотрудники МВД Украины обыскивают дом детского хирурга Юлии Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Общество Невзоровские среды: Александр Невзоров YouTube-канал Александра Невзорова Instagram Александра Невзорова О.Журавлева― 21 час и 4 минуты в Москве, а также Петербурге.