Коронавирус

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта. Также ведомство рекомендует применять дезинфицирующие средства согласно инструкции. Как сообщало ИА REGNUM, спрос среди жителей России на антисептики вырос в 56 раз.
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В Роспотребнадзоре рассказали, какой антисептик можно считать эффективным

Комсомольская правдавчера в 23:26

Роспотребнадзор рассказал, какие антисептики эффективны против вирусов

Телеканал 360°00:26

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору эффективного антисептика

Московский Комсомолецвчера в 23:46

Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков в борьбе с COVID-19

Российская газетавчера в 23:46

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

РБК00:41

Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик эффективен

РИА Новостивчера в 23:14

Как выбрать лучший антисептик для защиты рук от коронавируса

OAnews20 апреля в 07:23
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Здоровье

Коронавирус: 6 жителей Абакана заболели за минувшие сутки

Со слов заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Хакасии Татьяны Викторовой, если раньше коронавирус распространялся в семьях, то теперь в медицинских учреждениях — заносят COVID-19 как пациенты, так и медики.
Юг Сибири 00:48
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Культура

Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru вчера в 23:14
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Шоу-бизнес

Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану

Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru вчера в 08:09
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,5K
Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
Интерфакс вчера в 10:29
3
Политика

Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»

Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что та прекратила свою деятельность в Венесуэле после продажи активов.
ТАСС вчера в 15:45
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Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах Систему цифровых пропусков следует распространить по всей территории России.
РБК вчера в 12:00
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
14K
Здоровье

В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в подсобке для хранения белья

После появления в «Инстаграме» видео, на котором шесть медсестер лежат под капельницами не в палате, была проведена проверка.
Эхо Москвы вчера в 19:05
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 16%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.
ТАСС вчера в 10:18
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Спорт

Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:50
1
Общество

Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
8
Общество

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
24
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Происшествия

В Петербурге загорелся металлический ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
1,3K
Общество

В России планируют создать единый центр контроля за водителями

В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Известия вчера в 20:30
9
Общество

Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции

Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
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Армия и оружие

В Чечню ввели федеральные войска

Русская Планета 21 апреля в 03:10
2,1K
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости вчера в 17:05
32
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Здоровье

Радий Хабиров: ожидается, что медицина Башкирии выйдет на новый уровень после эпидемии коронавируса, но многие случае заражения произошли по вине врачей

Ранее ряд региональных и федеральных СМИ обратили внимание на сложившуюся ситуацию в Республиканской клинической больнице им. Куватова, которая стала самым крупным очагом заражения новой коронавирусной инфекцией в Башкирии, из-за жалоб сотрудников больницы на несвоевременную реакцию администрации медучреждения, что привело к эпидемиологической вспышке.
Эхо Москвы в Уфе вчера в 13:39
3
Наука

Определены страны с самыми агрессивными штаммами коронавируса

Самыми агрессивными оказались штаммы COVID-19, которые были взяты у больных из Италии и Испании.
Pravda.Ru 21 апреля в 02:25
377
Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
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Здоровье

Глава Омской области попросил помочь с обеспечением аппаратами ИВЛ

Губернатор Омской области Александр Бурков попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина помочь в обеспечение региона аппаратами искусственной вентиляции легких, такую просьбу глава региона озвучил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 13:52
4
Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Крупные банки в период всеобщей самоизоляции зафиксировали рост активности мошенников, пытающихся похитить средства их клиентов.
РБК вчера в 17:01
25
Как работают Яндекс.Новости?
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