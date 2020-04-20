Коронавирус
REGNUMРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта. Также ведомство рекомендует применять дезинфицирующие средства согласно инструкции. Как сообщало ИА REGNUM, спрос среди жителей России на антисептики вырос в 56 раз.
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В Роспотребнадзоре рассказали, какой антисептик можно считать эффективным
Комсомольская правдавчера в 23:26
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору эффективного антисептика
Московский Комсомолецвчера в 23:46
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Здоровье
Коронавирус: 6 жителей Абакана заболели за минувшие сутки
Со слов заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Хакасии Татьяны Викторовой, если раньше коронавирус распространялся в семьях, то теперь в медицинских учреждениях — заносят COVID-19 как пациенты, так и медики.
Юг Сибири 00:48
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Культура
Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»
Lenta.ru вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану
Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru вчера в 08:09
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
Интерфакс вчера в 10:29
Политика
Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»
Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что та прекратила свою деятельность в Венесуэле после продажи активов.
ТАСС вчера в 15:45
Экономика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах Систему цифровых пропусков следует распространить по всей территории России.
РБК вчера в 12:00
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Здоровье
В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в подсобке для хранения белья
После появления в «Инстаграме» видео, на котором шесть медсестер лежат под капельницами не в палате, была проведена проверка.
Эхо Москвы вчера в 19:05
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 16%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.
ТАСС вчера в 10:18
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Спорт
Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу
Комментатор Дмитрий Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:50
Общество
Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Lenta.ru вчера в 01:56
Происшествия
В Петербурге загорелся металлический ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Общество
В России планируют создать единый центр контроля за водителями
В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Известия вчера в 20:30
Общество
Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции
Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
Армия и оружие
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета 21 апреля в 03:10
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Здоровье
Радий Хабиров: ожидается, что медицина Башкирии выйдет на новый уровень после эпидемии коронавируса, но многие случае заражения произошли по вине врачей
Ранее ряд региональных и федеральных СМИ обратили внимание на сложившуюся ситуацию в Республиканской клинической больнице им. Куватова, которая стала самым крупным очагом заражения новой коронавирусной инфекцией в Башкирии, из-за жалоб сотрудников больницы на несвоевременную реакцию администрации медучреждения, что привело к эпидемиологической вспышке.
Эхо Москвы в Уфе вчера в 13:39
Наука
Определены страны с самыми агрессивными штаммами коронавируса
Самыми агрессивными оказались штаммы COVID-19, которые были взяты у больных из Италии и Испании.
Pravda.Ru 21 апреля в 02:25
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
Здоровье
Глава Омской области попросил помочь с обеспечением аппаратами ИВЛ
Губернатор Омской области Александр Бурков попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина помочь в обеспечение региона аппаратами искусственной вентиляции легких, такую просьбу глава региона озвучил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 13:52
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Крупные банки в период всеобщей самоизоляции зафиксировали рост активности мошенников, пытающихся похитить средства их клиентов.
РБК вчера в 17:01