Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции. «Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Как приблизить окончание режима самоизоляции: советы Роспотребнадзора

Вести.Ruвчера в 23:04

Роспотребнадзор перечислил шаги, которые помогут приблизить окончание самоизоляции

Телеканал 360°вчера в 22:50

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание режима самоизоляции

РИА Новостивчера в 20:28

Роспотребнадзор назвал пять шагов к выходу из самоизоляции

News.ruвчера в 21:21

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина

Газета.Ruвчера в 20:39

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

RT на русскомвчера в 22:07

Роспотребнадзор рассказал о пять шагах для приближения окончания введенных из коронавируса ограничений

Агентство Москвавчера в 20:22
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Здоровье

Еще один пациент с коронавирусом умер в Хабаровском крае

В Хабаровском крае умер третий человек, у которого был подтвержден коронавирус.
EastRussia вчера в 22:03
5
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,7K
Общество

В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса

Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 23:22
2
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Общество

Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

Штатную акушерку ГБУЗ «Родильный дом г. Краснодара» Наталью Космынину уволили за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
Известия вчера в 17:40
4
Авто

УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ

Недавно в базе Роспатента появились изображения очередного элемента новинки – панели, которая будет установлена на центральной консоли под блоком управления климат-контролем.
32CARS.ru вчера в 02:43
62
Происшествия

В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 14 апреля в 01:11
4
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.
Znak.com вчера в 11:14
7
Шоу-бизнес

Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной

Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной.
NewInform 15 апреля в 07:52
32
Общество

Гитарист Queen обвинил в пандемии коронавируса мясоедов

Британский музыкант и гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй полагает, что в пандемии коронавируса виноваты люди, употребляющие мясо.
РЕН ТВ вчера в 15:45
1
Общество

Россияне назвали комфортную для пребывания в самоизоляции сумму денег

Оказалось, что для счастья гражданам нужно около 155 тыс. рублей в месяц — это самая низкая сумма за последние пять лет.
Известия вчера в 18:10
2
Здоровье

Кубанские медики попросили Кондратьева продлить карантин

Медики попросили губернатора продлить карантин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Кубань 24 вчера в 11:00
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
517
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
3,6K
Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 15 апреля в 01:42
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Хоккей

Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 15 апреля

Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 15 апреля.
Чемпионат 15 апреля в 10:10
Шоу-бизнес

Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка

38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
Inc-news.ru вчера в 09:14
1
Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК вчера в 16:52
20
Происшествия

На складе Большого театра нашли тело рабочего, сообщил источник

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
РИА Новости вчера в 15:13
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Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта в России

Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала.
Известия вчера в 17:26
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Общество

Среди новых заболевших коронавирусом на Дону есть дети

В правительстве Ростовской области рассказали о детях среди новых зараженных коронавирусом в регионе.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 04:17
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Политика

Трамп сообщил, что США постепенно отменят санитарные ограничения

Президент отметил, что главы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения.
RuNews24.ru вчера в 20:13
Общество

Мединского исключили из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из совета Фонда кино.
Коммерсантъ вчера в 15:37
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Общество

Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей

Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
RT на русском вчера в 21:28
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
1
Общество

Все заболевшие ОРВИ в Москве будут обязаны соблюдать самоизоляцию

По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Москве было более 16 000 заболевших COVID-19, скончались 113 человек.
Ведомости вчера в 11:33
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Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru вчера в 14:50
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru 15 апреля в 17:40
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
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