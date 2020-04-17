Коронавирус
RT на русскомВ Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции. «Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор перечислил шаги, которые помогут приблизить окончание самоизоляции
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Роспотребнадзор рассказал о пять шагах для приближения окончания введенных из коронавируса ограничений
Агентство Москвавчера в 20:22
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Оказалось, что для счастья гражданам нужно около 155 тыс. рублей в месяц — это самая низкая сумма за последние пять лет.
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Медики попросили губернатора продлить карантин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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