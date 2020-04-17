В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции. «Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

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