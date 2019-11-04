Общество

ТАССТАССРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - 6 часов.
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Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

РИА Новостивчера в 23:17

В Роспотребнадзоре объяснили, как выбирать торты и пирожные

Газета.Ruвчера в 23:49

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

РБК00:32

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий

RT на русскомвчера в 23:59

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладостей

Известиявчера в 23:54

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать пирожные

РЕН ТВвчера в 23:35

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

Говорит Москвавчера в 23:21
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Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
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Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.
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Большинство лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

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РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
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В Омске семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске, всего в автобусе было 35 человек, сообщается на сайте УМВД РФ по Омской области.
РИА Новости 00:09
Общество

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Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
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В российской мечети произошел пожар

В Уфе произошел пожар в мечети «Хамза-Хаджи», загорелись учебные принадлежности на втором этаже здания.
Lenta.ru 02:07
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Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
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«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»

Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
Политика

Крысы Порошенко бегут с тонущей «Украины»

Факт наличия двойного гражданства, как и факт приобретениясемейством Луценко недвижимости в Лондоне замалчивается и тщательно скрывается, поскольку придание огласке этой информации может нанести серьёзный репутационный удар по экс-президенту Петру Порошенко, кумовьями которого являются Юрий и Ирина Луценко.
Rusvesna.su 02:36
Шоу-бизнес

Агент Александра Семчева опровергла информацию о его госпитализации

Газета.Ru 01:08
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Космос

Верховная Рада разрешила украинцам отправиться в космос

Украинский парламент принял закон, который разрешает осваивать космос частным компаниям и, просто, гражданам.
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Кино

Мировые сборы «Джокера» превысили отметку в 900 млн долларов

Мировые сборы триллера Тодда Филлипса «Джокер» составили более 900 миллионов долларов.
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Ибрагимович может вернуться в «Милан»

Нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан».
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Почему нельзя говорить «да», если звонят с незнакомого номера

Эксперты рассказали, почему нельзя говорить «да», если звонят с незнакомого номера. Об этом пишут «Аргументы и Факты».
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Шоу-бизнес

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Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
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Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу

С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
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Происшествия

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
Экономика

IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Армия и оружие

В Петровскм начнется развод военных сил

29 октября Министр иностранных дел Украины заявил о начале разведении я военных сил.
SM News вчера в 23:45
Авто

АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей

Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Космос

Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA

Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
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Общество

Помидоры и зеленый чай замедляют старение кожи

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Погба: тяжело видеть, как «Манчестер Юнайтед» проигрывает

Видеть, как твоя команда проигрывает и не иметь возможность выйти на поле, это, пожалуй, худшее, что может быть.
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Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Транспорт

Новые штрафы для водителей введены с 1 ноября

Новые штрафы для отдельных категорий водителей вводятся с 1 ноября.
Открытый Нижний вчера в 00:52
Как работают Яндекс.Новости?
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