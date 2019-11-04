Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

ТАСС02:40

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

РБК00:32

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

РИА Новостивчера в 23:17

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладостей

Известиявчера в 23:54

В Роспотребнадзоре объяснили, как выбирать торты и пирожные

Газета.Ruвчера в 23:49

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать пирожные

РЕН ТВвчера в 23:35

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий

RT на русскомвчера в 23:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 01 ноября в 08:20
Авто

«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили

Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Автоновости дня 00:16
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал себя занудным папашей

Максим Галкин назвал себя занудным папашей Сегодня же Галкин, который на данный момент находится вне дома из-за работы, вновь поделился трогательным домашним видео с детьми.
Вокруг ТВ вчера в 10:22
Политика

Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика

На Украине уволен глава космического агентства

Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.
News.ru 06:24
Культура

Виктор Дробыш напомнил Стасу Пьехе о секс-скандале на «Фабрике звезд»

Слово и Дело 06:14
Армия и оружие

Миссия ОБСЕ сообщила об окончательном разведении сил в Золотом в ЛНР

DP.RU вчера в 07:52
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Технологии

В отношениях США и Huawei ожидается «потепление»

По словам министра торговли США Уилбура Росса, китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies, который в настоящее время находится в черном списке США, вскоре сможет возобновить закупки американских технологий, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 05:41
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб

В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК 06:14
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки

1 ноября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в размере 280 тыс. руб.
Коммерсантъ 05:25
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
Технологии

Как выявить слежку за смартфоном, рассказали эксперты

Специалисты из сферы информационной безопасности рассказали, что большинство современных приложений на смартфонах собирают информацию о владельцах, которая после поступает к разработчикам.
Народные новости 00:43
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Политика

В Турции изучают предложение России о поставках истребителей

RT на русском 04:31
Футбол

Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»

По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Газета.Ru 07:09
Политика

Киев торпедировал отвод сил у Петровского, но уже рвется на «нормандский» саммит

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов провести встречу с лидерами России, Германии и Франции в рамках нормандского формата.
Новостной фронт 07:10
Технологии

Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge

Актуальные Новости вчера в 03:01
Происшествия

Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене

Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.
Life.ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву

Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru 05:35
Политика

Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
RT на русском вчера в 11:10
Футбол

«Тоттенхэм» предоставит Сону психолога после страшной травмы Гомеша

Нападающему "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мину потребуется помощь врачей после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (1:1).
Чемпионат 07:08
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Религия

Православные празднуют День Казанской иконы Божьей Матери

4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Национальная служба новостей 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное