Общество

ТАССТАССРоспотребнадзор рассказал, как выбирать товары в «черную пятницу»

Роспотребнадзор посоветовал россиянам запрашивать у продавцов сведения о соответствии товара требованиям безопасности. Слишком низкая стоимость может говорить о продаже фальсификата или контрафакта, указывается в рекомендациях ведомства по покупке товаров в "черную пятницу".
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с чего всё началось
В преддверии чёрной пятницы Роспотребнадзор дал рекомендации российским покупателям, как не стать жертвой мошенников, сообщение размещено на сайте ведомства
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Life.ruвчера в 21:45

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Роспотребнадзор дал советы покупателям перед «чёрной пятницей»

RT на русском02:02

В Роспотребнадзоре дали советы покупателям перед «черной пятницей»

Газета.Ru00:42

«Черная пятница» — это раскрученный медийный праздник»: эксперты о дне больших скидок

Радио Комсомольская правдавчера в 09:37

Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в «черную пятницу»

РИА Новостивчера в 20:50

Роспотребнадзор дал советы по покупкам перед чёрной пятницей

Life.ruвчера в 21:45

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

РБКвчера в 23:45

Как не стать жертвой «чёрной пятницы» в Туле?

Молодой коммунарвчера в 07:09
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Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

РБК 00:48
Политика

Посол России рассказал об обидах Великобритании из-за дела Скрипалей

Дипломат напомнил, что РФ не понимает и не принимает обвинения в свой адрес по ЧП в Солсбери, так как в них нет "ни документальной, ни доказательной базы".
Радио Sputnik 04:17
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Пресненский суд Москвы санкционировал арест замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
BFM.ru вчера в 09:30
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на 4 года

В комитете считают, что на предстоящих в следующем году Олимпийских играх в Токио российским спортсменам можно разрешить выступить под нейтральным флагом.
Эхо Москвы вчера в 15:15
Армия и оружие

Россия передала Монголии два истребителя МиГ-29УБ

Россия передала Монголии два учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ в рамках оказания военно-технической помощи, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Улан-Баторе.
РИА Новости 00:39
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей

Российская газета вчера в 15:16
Технологии

Создатель WWW сформулировал принципы спасения интернета

Компаниям Бернерс-Ли предлагает следующие принципы: поддерживать интернет доступным по ценам для всех слоёв населения, защищать данные пользователей для создания взаимного доверия и развивать технологии, поддерживающие лучшее в человеке.
Pravda.Ru 04:11
Политика

В МИД Турции прокомментировали проведение испытаний С-400

ПолитРоссия 06:18
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН вчера в 21:19
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Ведомости вчера в 18:09
Общество

Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
RT на русском вчера в 13:23
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Политика

«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
Gazeta.SPb 01:49
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Актуальные Новости 05:42
Политика

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.
РИА Новости 05:19
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Гаджеты

MediaTek представила процессор Dimensity 1000 со встроенным 5G-модемом

News.ru 06:39
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости 24 ноября в 06:18
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Кино

Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн

КиноПоиск вчера в 09:10
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Футбол

«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов

Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Советский спорт 02:55
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Политика

Миллиардер Блумберг баллотируется в президенты США

Американский миллиардер Майкл Блумберг баллотируется в президенты США, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 24 ноября в 20:59
Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
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