Определенные требования, такие как социальная дистанция, новые правила по дезинфекции и организации общественных пространств, нужно будет соблюдать и после завершения третьего этапа снятия ограничительных мер из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

с чего всё началось

Например, социальная дистанция и правила дезинфекции в общественных местах. Об этом рассказала РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии

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