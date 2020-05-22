Коронавирус
Телеканал 360°Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии
Например, социальная дистанция и правила дезинфекции в общественных местах. Об этом рассказала РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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с чего всё началось
Определенные требования, такие как социальная дистанция, новые правила по дезинфекции и организации общественных пространств, нужно будет соблюдать и после завершения третьего этапа снятия ограничительных мер из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.РИА Новости02:10
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