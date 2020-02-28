Здоровье

Piter.tvPiter.tvРоспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Больного следует изолировать в отдельной комнате.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

При подозрении на коронавирус следует изолировать больного в отдельной комнате и вызвать врача-терапевта или скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новостивчера в 21:40

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Роспотребнадзор определил порядок действий при подозрении на коронавирус

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Газета.Ru00:26

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

РИА Новостивчера в 21:40
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