Здоровье

РЕН ТВРЕН ТВРоспотребнадзор рассказал о госпитализации зараженных коронавирусом

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи заражения новым типом коронавируса в РФ зафиксированы в Тюменской области и Забайкальском крае. Правительство РФ начнет эвакуацию граждан страны из провинции Хубэй в Китае, где произошла вспышка ранее неизвестного вида пневмонии.
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с чего всё началось
В России госпитализировали тех, кто близко контактировал с двумя гражданами Китая, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию, сообщается
 на сайте Роспотребнадзора.
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Власти РФ рассказали, в каких условиях содержатся больные коронавирусом

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Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
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«Русские снова в деле в Виго», — написал 29-летний футболист в инстаграме.
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Названа зарплата Медведева на новой должности

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Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
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