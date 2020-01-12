Общество

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера

Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.
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Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
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Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

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Издание TVM передает, что вначале главный судья матча предъявил игроку футбольного клуба «Саннат Лайонс» Антуану Камиллери красную карточку.
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Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине

Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
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Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США

Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США.
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Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
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Как сообщает Opta, 61 набранное очко после 21 игры не только лучший старт в истории Премьер-лиги, но и для топ-5 национальных лиг Европы — АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1.
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Единственная иранская олимпийская медалистка покинула страну

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ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
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В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за крушение самолета Boeing в Тегеране и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора глав государств.
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Спикер парламента Эстонии высказался о пограндоговоре с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией противоречит конституции страны, и раскритиковал политиков, одобряющих его ратификацию.
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КНР с 2030 года планирует вплотную заняться поиском таких планет за пределами Солнечной системы.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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