Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
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с чего всё началось
Об этом заявила
 руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.
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Россиянам в первую очередь разрешат гулять с детьми и заниматься спортом

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Кому первыми разрешат выходить из дома. Новые установки Роспотребнадзора

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Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха

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