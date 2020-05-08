Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
Указывается, что также станут возможными занятия спортом на улице. Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
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В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
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На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка, есть раненые
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Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Футбол
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Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер через наше издание обратился к председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, назвав его единственным человеком, который еще способен заблокировать вынужденный уход со своего поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
Спорт-Экспресс 10:50
Общество
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
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Deita.ru 00:45
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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ТАСС 12:57
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
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Экономика сегодня 11:37
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Илон Маск пообещал начать чипировать людей уже в 2020 году
Дни.ру вчера в 04:16
Общество
75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 06:44
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Здоровье
В Петербурге от коронавируса скончались два врача и медсестра
Жертвами новой инфекции стали два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя ветеранов войн.
МордовМедиа 11:21
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Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Общество
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса
Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Общество
В вузах России выпускные экзамены пройдут онлайн
Министерство науки и высшего образования России распорядилось провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, дистанционно.
Газета.Ru вчера в 18:28
Политика
Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
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Общество
Еврокомиссия назвала предположительную дату открытия внешних границ ЕС
Еврокомиссия допускает открытие внешних границ Евросоюза 15 июня, сообщается на сайте органа.
Газета.Ru 13:00
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с защитником Соловьевым
РИА Новости 11:17
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Минздрав предупреждает о последствиях нарушения «масочного режима»
Нарушение "масочного режима" может привести к ускорению распространения коронавируса нового типа, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
Газета.Ru 10:51
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
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Еще 86 жителей Тульской области заразились коронавирусом
На 9 мая в Тульской области подтверждены 1706 случаев заражения COVID-19, из них 264 человека выздоровели, в том числе 3 за минувшие сутки, 12 человек скончались, в статистику включен умерший ранее 64-летний житель Узловой.
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Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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Москвичи соблюдают самоизоляцию в День Победы
Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными "Яндекса", - индекс самоизоляции составляет 3.6, что значительно выше вчерашнего показателя.
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Информация о «минировании» московских больниц оказалась ложной
Анонимные сообщения о "минировании" около десяти московских больниц оказались ложными, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 10:59
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Алексиевич раскритиковала Лукашенко за «трагикомичное зрелище»
Запланированный в Белоруссии парад в честь Дня Победы станет «трагикомичным зрелищем, которое приведет к новой вспышке вируса», считает лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, белорусская писательница Светлана Алексиевич.
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Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10