Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции или карантина. Эти рекомендации приводит на своем сайте Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции

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