Коронавирус
Российская газетаРоспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции или карантина. Эти рекомендации приводит на своем сайте Роспотребнадзор.
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Политика
Лукашенко заявил об эгоизме партнёров Белоруссии по ЕАЭС
Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха, — подчеркнул Лукашенко во время саммита лидеров стран ЕАЭС.
News.ru 09:24
Авто
Toyota показала кроссовер Toyota Harrier новой генерации
Как сообщает издание speedme.ru, новый Toyota Harrier базируется на модульной платформе TNGA (GA-K), что позволило создать кроссовер с низким центром тяжести для достижения комфортного вождения.
32CARS.ru вчера в 04:50
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей
Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
Происшествия
Чернобыль горит: АЭС затянута дымом, огонь продолжает распространяться
В сети уже появились фотографии затянутой дымом огромной площади – они были сделаны вечером.
Территория новостей 04:23
Общество
ВОЗ: Пик заражений коронавирусом в мире еще не наступил
На первом месте по заболевшим находится США — около 600 тысяч человек. В стране самая большая смертность в мире — больше 23 тысяч человек.
FlashNord 05:37
Общество
В Москве введут цифровые пропуска для поездок трех категорий
В столице цифровые пропуска нужно будет оформлять для поездок на работу, в медицинские организации и для поездок в личных целях, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:57
Общество
Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Общество
Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов
В России сегодня 45 точек под брендом Natura Siberica (11 магазинов сети работают за границей) и 41 — под брендом Organic Shop.
РБК 06:20
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Футбол
Де Лигт поделился эмоциями от игры за «Ювентус»
Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт поделился эмоциями от игры за "Ювентус". Об этом сообщает Football Italia.
Газета.Ru 07:55
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Хоккей
Овечкина признали лучшим игроком НХЛ в своём возрасте
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим игроком в НХЛ среди хоккеистов в возрасте 34 лет по версии канадского спортивного издания Sportsnet.
РИА Новости вчера в 10:21
Кино
«Тролли 2» установили рекорд сборов за первый уик-энд онлайн-проката
Представители платформы FandangoNow добавили, что предзаказы на «Троллей 2» в первый день и за выходные превысили показатели за всю историю существования сервиса.
News.ru 07:41
Происшествия
В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Экономика
ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки
Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 08:31
Происшествия
В Башкирии умерли еще два пациента с коронавирусом
Российская газета 05:43
Политика
Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в худшую сторону
Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Каскад вчера в 10:29
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Происшествия
В Иркутской области ребенка с коронавирусом охраняет полиция
В городе Усть-Кут семью с больным коронавирусом ребенком взяли под охрану полицейские.
Регион online 07:06