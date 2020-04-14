Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции или карантина. Эти рекомендации приводит на своем сайте Роспотребнадзор.
Читать в источнике
Комментировать197

Подробнее о событии

Как лучше питаться в режиме самоизоляции?

Хакасиявчера в 23:00

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

РИА Новости03:03

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции

ТАСС00:57

Ученые составили рацион для россиян на самоизоляции

РБК00:51

В Роспотребнадзоре рассказали, как питаться в самоизоляции

РЕН ТВ08:16

Ученые разработали принципы питания для россиян на самоизоляции

Известиявчера в 22:38

Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян

Lenta.ruвчера в 21:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил об эгоизме партнёров Белоруссии по ЕАЭС

Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха, — подчеркнул Лукашенко во время саммита лидеров стран ЕАЭС.
News.ru 09:24
18
Авто

Toyota показала кроссовер Toyota Harrier новой генерации

Как сообщает издание speedme.ru, новый Toyota Harrier базируется на модульной платформе TNGA (GA-K), что позволило создать кроссовер с низким центром тяжести для достижения комфортного вождения.
32CARS.ru вчера в 04:50
29
Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
648
Политика

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
193
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
69
Общество

На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей

Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
35
Происшествия

Чернобыль горит: АЭС затянута дымом, огонь продолжает распространяться

В сети уже появились фотографии затянутой дымом огромной площади – они были сделаны вечером.
Территория новостей 04:23
Общество

ВОЗ: Пик заражений коронавирусом в мире еще не наступил

На первом месте по заболевшим находится США — около 600 тысяч человек. В стране самая большая смертность в мире — больше 23 тысяч человек.
FlashNord 05:37
5
Общество

В Москве введут цифровые пропуска для поездок трех категорий

В столице цифровые пропуска нужно будет оформлять для поездок на работу, в медицинские организации и для поездок в личных целях, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:57
4,2K
Общество

Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
690
Экономика

МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран

Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Общество

Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов

В России сегодня 45 точек под брендом Natura Siberica (11 магазинов сети работают за границей) и 41 — под брендом Organic Shop.
РБК 06:20
2
Политика

Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
42
Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
16
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
502
Экономика

В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
16
Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
23
Футбол

Де Лигт поделился эмоциями от игры за «Ювентус»

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт поделился эмоциями от игры за "Ювентус". Об этом сообщает Football Italia.
Газета.Ru 07:55
Общество

Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
3,7K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
870
Хоккей

Овечкина признали лучшим игроком НХЛ в своём возрасте

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим игроком в НХЛ среди хоккеистов в возрасте 34 лет по версии канадского спортивного издания Sportsnet.
РИА Новости вчера в 10:21
Кино

«Тролли 2» установили рекорд сборов за первый уик-энд онлайн-проката

Представители платформы FandangoNow добавили, что предзаказы на «Троллей 2» в первый день и за выходные превысили показатели за всю историю существования сервиса.
News.ru 07:41
Происшествия

В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
8
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
1,7K
Здоровье

Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
78
Экономика

ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки

Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 08:31
218
Происшествия

В Башкирии умерли еще два пациента с коронавирусом

Российская газета 05:43
13
Политика

Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в худшую сторону

Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Каскад вчера в 10:29
4K
Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
1,4K
Происшествия

В Иркутской области ребенка с коронавирусом охраняет полиция

В городе Усть-Кут семью с больным коронавирусом ребенком взяли под охрану полицейские.
Регион online 07:06
128
Как работают Яндекс.Новости?
Главное