Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

Политика Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров. 5

Общество Названо условие для полного выхода России из карантина к лету Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, при каких условиях в стране уже к началу лета могут полностью отменить ограничительные меры по коронавирусу, сообщает PRIMPRESS. 137

Политика Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии Меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа не должны привести к остановке международной торговли, прекращению инвестиций и разрыву наработанных связей, сказано в совместном заявлении лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам видеосаммита.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку. 10

Общество Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха». 3,5K

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,6K

Экономика Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ 13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 11

Политика Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге глупостью, но выступил категорически против вмешательства во внутренние дела страны со стороны других государств, в частности, России. 698

Здоровье В Минздраве объяснили, как лечат пациентов с коронавирусом на дому Если болезнь протекает в легкой форме, то пациента оставляют лечиться на дому, где ему комфортнее, пишет РИА Новости.

Происшествия Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком. 116

Кино Disney высмеяли за нелепую цензуру наготы в фильме «Всплеск» В одной из сцен, где русалка Мэдисон в исполнении Дэрил Ханны прыгает в воду, наготу спрятали с помощью компьютерной графики.

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 108

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 388

Шоу-бизнес Татьяна Буланова попала в реанимацию Накануне в СМИ появились сообщения о госпитализации Булановой в одну из больниц в Санкт-Петербурге с инсультом или сердечным приступом. 695

Политика Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа Президент США Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что США готовы в будущем направить РФ медпомощь, если потребуется, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. 648

Общество Слежка за людьми и судьба малого бизнеса: как пандемия изменит Россию Политолог Екатерина Шульман порассуждала о том, как может измениться (и скорее всего, изменится) мир и Россия после пандемии коронавируса.

Экономика Российские операторы связи предупредили о росте тарифов Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. 1,9K