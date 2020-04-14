Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
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Ученые-диетологи дали рекомендации, чем и как питаться во время карантина

Интерфакс03:10

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

РИА Новости03:03

Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян

Lenta.ruвчера в 21:17

Ученые составили рацион для россиян на самоизоляции

РБК00:51

Как лучше питаться в режиме самоизоляции?

Хакасиявчера в 23:00

Ученые разработали принципы питания для россиян на самоизоляции

Известиявчера в 22:38

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции

ТАСС00:57
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Экономика

В РФ повысили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета

"Для недопущения оттока капитала увеличена до 15% налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета", - сказал глава государства.
Газета.Ru 06:33
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Общество

ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
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Политика

Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
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Политика

Кадыров извинился за ошибку в обвинениях против «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал статью «Новой газеты» «Смерть от коронавируса — меньшее зло», в которой описывалась ситуация с зараженными в республике.
РБК 00:43
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Общество

Названо условие для полного выхода России из карантина к лету

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, при каких условиях в стране уже к началу лета могут полностью отменить ограничительные меры по коронавирусу, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12 апреля в 15:00
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Политика

Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии

Меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа не должны привести к остановке международной торговли, прекращению инвестиций и разрыву наработанных связей, сказано в совместном заявлении лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам видеосаммита.
Газета.Ru 06:06
Религия

Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

РБК 05:41
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке

В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
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Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
3,5K
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Экономика

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
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Фигурное катание

Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости 06:00
Политика

Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве

Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге глупостью, но выступил категорически против вмешательства во внутренние дела страны со стороны других государств, в частности, России.
Вести.Ru 12 апреля в 11:31
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Здоровье

В Минздраве объяснили, как лечат пациентов с коронавирусом на дому

Если болезнь протекает в легкой форме, то пациента оставляют лечиться на дому, где ему комфортнее, пишет РИА Новости.
ФедералПресс 06:25
Происшествия

Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция

Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
Байкал24 12 апреля в 23:53
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Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
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Кино

Disney высмеяли за нелепую цензуру наготы в фильме «Всплеск»

В одной из сцен, где русалка Мэдисон в исполнении Дэрил Ханны прыгает в воду, наготу спрятали с помощью компьютерной графики.
Popcornnews.ru 05:25
Политика

Путин предупредил о недопущении халатности в борьбе с коронавирусом

Недоработки в борьбе с коронавирусом будут расцениваться как преступная халатность, предупредил региональные власти президент РФ Владимир Путин.
Ридус вчера в 10:53
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
108
Общество

Десятки человек заразились коронавирусом в российском доме престарелых

В Вяземском доме престарелых зафиксировано массовое заражение коронавирусом. Из 86 анализов 34 оказались положительными.
Live24 06:18
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Накануне в СМИ появились сообщения о госпитализации Булановой в одну из больниц в Санкт-Петербурге с инсультом или сердечным приступом.
Взгляд.ру 11 апреля в 19:20
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Политика

Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что США готовы в будущем направить РФ медпомощь, если потребуется, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:12
Общество

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва вчера в 17:35
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Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Общество

Слежка за людьми и судьба малого бизнеса: как пандемия изменит Россию

Политолог Екатерина Шульман порассуждала о том, как может измениться (и скорее всего, изменится) мир и Россия после пандемии коронавируса.
45.ru 06:22
Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
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Авто

Новую Mazda 6 оснастят 350-сильным двигателем и задним приводом

Мощность установки составит около 350 л.с. Однако в последнее время Mazda углубляет свои связи с Toyota, которая может принять шестицилиндровый Skyactiv-X для Lexus IS и RC следующего поколения.
SpeedMe вчера в 23:51
Как работают Яндекс.Новости?
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