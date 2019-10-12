Здоровье

ТАССТАССРоспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор представил способы снижения риска заболевания раком

Газета.Ru05:37

Роспотребнадзор: 30% заболеваний раком связано с питанием, алкоголем и курением

Коммерсантъ04:18

В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака

РИА Новости00:06

Роспотребнадзор назвал влияющие на развитие рака привычки

РБК03:30

Роспотребнадзор призвал сократить потребление красного мяса

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Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

ТАСС00:36

В Роспотребнадзоре назвали простые способы снизить риск развития рака

Российская газета03:42
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Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд

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В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
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Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц

Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".
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Армия и оружие

ЛАГ призвала Турцию вывести войска из Сирии

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Турцию незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории страны.
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

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Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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Китайский технологический гигант Huawei в прошлом месяце представил новые флагманские смартфоны серии Mate.
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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
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После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
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Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
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Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
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Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
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Заседание Совета глав МИД стран СНГ продолжилось в расширенном составе

Заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, после обмена мнениями в узком формате по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, продолжилось в расширенном составе, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
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Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

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ХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера

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Группа «Кино» даст новые концерты спустя 30 лет

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