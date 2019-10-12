Общество

ТАССТАССРоспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Роспотребнадзор назвал влияющие на развитие рака привычки

РБК03:30

В Роспотребнадзоре рассказали, что может быть связано с заболеванием раком

РИА Новости00:06

Роспотребнадзор назвал основные причины онкозаболеваний

News.ru01:59

Роспотребнадзор призвал сократить потребление красного мяса

Известия00:57

Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

ТАСС00:36

Роспотребнадзор назвал способы снижения риска возникновения рака

Московский Комсомолец02:56

Многие обречены: назвали профессии, чаще всего вызывающие рак

Pro Город Ярославльвчера в 13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы

РИА Новости 02:19
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru вчера в 03:31
Космос

Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом

Помимо Risk List, 2019 SU3 также находится в приоритетном списке агентства: это означает, что ESA пристально следит за траекторией астероида.
Российская газета вчера в 05:07
Происшествия

Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Авто

Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня 10 октября в 10:36
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Футбол

Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой

REGNUM 00:27
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК 03:14
Политика

В Раде указали на главную ошибку Зеленского

Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.
ФедералПресс 02:01
Политика

Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Волейбол

Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира

На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM вчера в 04:46
Кино

Скончался голливудский актер Роберт Форстер

Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Культура

Сегодня в Чебоксарах выберут «Мисс и Мистер Студенчество России-2019»

Сегодня в столице Чувашии пройдёт финал Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта — «Мисс и Мистер Студенчество России-2019».
MariMedia вчера в 08:28
Политика

Задержанный в США Парнас работал с юристами олигарха Фирташа

Арестованный в Соединенных Штатах по обвинениям в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас работал с юристами украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвокатов бизнесмена.
REGNUM вчера в 19:45
Политика

Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Газета.Ru 01:49
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Космос

Глава Европейского космического агентства соболезнует семье Леонова

Глава Европейского космического агентства Йохан Дитрих Вёрнер отправил послание главе Роскосмоса в связи со смертью космонавта Алексея Леонова.
Аргументы и Факты 03:29
Шоу-бизнес

Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова

В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Политика

Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не является частью торгового соглашения между США и КНР.
РБК вчера в 19:30
Происшествия

Катер затонул на реке в Хабаровском крае

Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.
Известия вчера в 23:40
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra

Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
Газета.Ru 01:18
Армия и оружие

В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»

Известия вчера в 08:21
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» с двумя очками Свечникова

REGNUM 00:45
Кино

«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

iReactor вчера в 19:53
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
Газета.Ru вчера в 10:32
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и добилась приостановки ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Общество

В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов

45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.
Вести.Ru вчера в 21:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное