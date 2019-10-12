Общество
ТАССРоспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Общество
Строить частную магистраль из России в Китай начнут в 2020 году
РИА Новости 10 октября в 05:48
Политика
Додон пока не подарил Путину обещанное вино
Президент Молдавии Игорь Додон пока не подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину вино, которое обещал ему в честь его Дня рождения.
Rambler News Service вчера в 16:02
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие
Пентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии
Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября – говорится в комментарии Пентагона.
Газета.Ru 02:15
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru вчера в 08:31
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Армия и оружие
СМИ: турецкие войска установили контроль над 20 населенными пунктами на севере Сирии
Авиация и артиллерия турецких войск наносят сейчас интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны", входящих в состав коалиции "Силы демократической Сирии".
ТАСС 05:18
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Общество
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.
Вести.Ru вчера в 21:15
Происшествия
В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек
РБК вчера в 20:51
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Футбол
Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском вчера в 16:05
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Музыка
Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
REGNUM 04:32
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Армия и оружие
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля
Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.
РБК вчера в 18:50
Космос
Марсоход нашел остатки соленого озера на Марсе
Марсоход Curiosity обнаружил остатки древнего соленого озера на кратере Гейл.
Телеканал 360° 09 октября в 12:33
Происшествия
Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.
Газета.Ru 04:56
Экономика
В этом году Россия рекордно сэкономила
На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
Новостной фронт вчера в 15:31
Общество
В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»
В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России 10 октября в 00:28
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир устроил погром.
Известия вчера в 15:17