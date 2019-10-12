Здоровье
ТАССРоспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Футбол
«Енисей» вырвал ничью в матче с «Армавиром»
«Армавир» в гостях сыграл вничью с «Енисеем» (1:1) в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча проходила в Красноярске.
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Происшествия
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о возможности возвращения в стране смертной казни, передает ТАСС.
Авто
Эксперты установили реальный срок службы зимней резины
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Шоу-бизнес
В инстаграме Заворотнюк появились новые фото
На странице в инстраграме актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фото.
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
Экономика
ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян
ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Авто
Транспортный налог изменился в России
После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
Политика
Лукашенко предложил устроить встречу Путина и Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита СНГ.
Происшествия
Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна
В Японии более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
Футбол
Украина — Литва 2:0
11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков.
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Футбол
Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами
Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в доме
В Роспотребнадзоре рассказали об оптимальном температурном режиме в жилых домах. Советы специалистов опубликованы на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Автоспорт
Квалификационные гонки сезона-2020 пройдут в России, Франции и Бельгии
Квалификационные гонки в сезоне-2020 года пройдут на этапах в России, Франции и Бельгии, утверждает Auto Motor und Sport.
Шоу-бизнес
Николай Басков заработал на свадьбе Дарьи Клюкиной 3 миллиона рублей
На свадьбе молодоженов был и Дима Билан, который рассказал, что публика была очень довольна ведущим.
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Происшествия