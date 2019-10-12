Здоровье

ТАССТАССРоспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.
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