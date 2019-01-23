Российские тест-системы для диагностики коронавируса обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

с чего всё началось

В России на наличие COVID-19 проверили более 163,5 тысячи человек. Всего в стране, по последним данным, зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся порядка 52 тысяч пациентов.

Роспотребнадзор рассказал о тест-системах для выявления коронавируса

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