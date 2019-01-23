Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор рассказал о тест-системах для выявления коронавируса

В России на наличие COVID-19 проверили более 163,5 тысячи человек. Всего в стране, по последним данным, зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся порядка 52 тысяч пациентов.
Читать в источнике
Комментировать60
с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал о тест-системах для выявления коронавируса

Российские тест-системы для диагностики коронавируса обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости09:41

Подробнее о событии

Названы преимущества разработанных в России тестов на коронавирус

REGNUM11:09

Роспотребнадзор рассказал об эффективности российских тестов на коронавирус

URA.Ru11:05

Роспотребнадзор рассказал о тест-системах для выявления коронавируса

РИА Новости09:41

Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус

Lenta.ru10:25

Объявлены преимущества российских тест-систем по выявлению коронавируса

Газета.Ru10:15

В Роспотребнадзоре рассказали о российских тест-системах на COVID-19

News.ru10:37

Роспотребнадзор подтвердил эффективность тест-систем для выявления COVID-19

Народные новости10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Энергетика

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
РИА Новости 20 марта в 14:08
Армия и оружие

Американские оборонные корпорации переходят на «удаленку»

Одной из потенциально уязвимых частей оборонно-промышленного комплекса США является продолжающаяся модернизация американского ядерного арсенала, которая, как месяц назад заявил глава Стратегического командования США (STRATCOM), приближается к "точке невозврата", даже если в дальнейших усилиях по модернизации будут небольшие задержки.
Газета.Ru 11:15
Общество

Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
Интерфакс 08:05
Киберспорт

HLTV: Astralis подпишет шестого участника состава по CS:GO

Astralis расширит состав по CS:GO до шести игроков. Новым участником датского коллектива станет Патрик es3tag Хансен.
CyberSport.ru вчера в 13:52
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Здоровье

Инфекционист рассказала, кому вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, что употреблять слишком много чеснока в попытках укрепить иммунитет не стоит, поскольку его эффективность в борьбе с вирусами наукой не доказана.
News.ru 11:02
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Происшествия

Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии

У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Интерфакс 08:30
Происшествия

Медсестра, контактировавшая с Санниковой, заболела коронавирусом в Ставрополе

Пациент ставропольской больницы, где от коронавируса лечится инфекционист Ирина Санникова, рассказал в соцсетях, что COVID-19 подцепила медсестра, которая контактировала с врачом.
Регион online 11:17
Здоровье

Назван способ избежать неприятного запаха при употреблении чеснока

РИА Новости 10:59
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Происшествия

Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Газета.Ru 09:16
Общество

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Известия 11:39
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

РИА Новости 06:24
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Игры

Стартовала предварительная загрузка Half-Life: Alyx

ЭндлессГеймОвер 20 марта в 04:22
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable

Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
REGNUM 20 марта в 03:02
Общество

Власти Киева поручили ультраправым проверять документы и транспорт

Киевская городская госадминистрация (КГГА) поручила организации «Муниципальная стража» следить за порядком в городе на время карантина.
РБК 12:04
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Футбол

Футболист «Спартака» Мельгарехо: Путин сказал, что нет необходимости паниковать

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса в России.
RT на русском 09:17
Политика

Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:36
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News 12:09
Политика

Пермский митинг против поправок в Конституцию прошел без конфликтов

Коммерсантъ Пермь 09:20
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Политика

Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.
Вести.Ru 09:33
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец вчера в 11:23
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Газета.Ru 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное