Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор рассказал о тест-системах для выявления коронавируса
В России на наличие COVID-19 проверили более 163,5 тысячи человек. Всего в стране, по последним данным, зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся порядка 52 тысяч пациентов.
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с чего всё началось
Российские тест-системы для диагностики коронавируса обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.РИА Новости09:41
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