Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

Курение негативно влияет на способность организма бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, у курильщиков болезнь чаще протекает в тяжёлой форме.
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Курение способствует более тяжелому течению коронавируса

Газета.Ru01:36

Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

РИА Новостивчера в 23:41

Роспотребнадзор предупредил о более высоком риске тяжелого течения коронавируса у курильщиков

Агентство Москвавчера в 21:46

Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:18

Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

RT на русскомвчера в 21:50

Роспотребнадзор сообщил о влиянии курения на пациентов с COVID-19

РБКвчера в 23:02

Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске тяжелого течения COVID-2019 у курильщиков

ТАССвчера в 21:00
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Хоккей

НХЛ возобновит сезон с плей-офф в формате из 24 клубов

Текущий сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен досрочно, а следующий возобновится с плей-офф в формате 24 команд.
Известия вчера в 17:51
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
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Происшествия

В Новосибирске из-за шквалистого ветра рухнули десятки деревьев

Новосибирск, 27 мая 2020, 09:20 — REGNUM Шквалистый ветер в Новосибирске стал причиной падения нескольких десятков деревьев и обрыва нескольких линий электроснабжения.
REGNUM 02:20
Политика

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости вчера в 16:18
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Здоровье

В отдельных районах Пермского края могут снять режим самоизоляции

Снятие режима самоизоляции и ограничений, введённых в связи с коронавирусом, в Пермском крае может происходить точечно - в отдельных районах.
Пермь открытая 02:26
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Политика

Джо Байден назвал Дональда Трампа «абсолютным дураком»

Джо Байден - потенциальный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США - назвал действующего главу Белого дома "абсолютным дураком".
Газета.Ru 02:42
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Общество

Удмуртию назвали благоприятным регионом для бизнеса

Удмуртия заняла второе место среди регионов России с наименьшим давлением на бизнес.
Сусанин 02:25
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Политика

Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle

Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle.
REGNUM 01:54
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Армия и оружие

США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35

Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
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Футбол

Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.
Профиль вчера в 17:36
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
РИА Новости 01:47
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 25 мая в 04:00
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
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Общество

Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия освободят от наказания

Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия, а также тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости», не будут привлекать к ответственности.
Lenta.ru 00:07
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Общество

В Саратовской области разрешили торговать носками и нижним бельем

Областное правительство издало постановление № 434, которым расширяется список товаров, которыми разрешено торговать во время ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Аткарский уездЪ 03:00
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Гаджеты

Первый 48-дюймовый 4K OLED-телевизор LG поступит в продажу в июне

Новинка поступит в продажу в Соединённых Штатах в конце июня по цене $1499.
3DNews 00:46
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Происшествия

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

REGNUM 01:31
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Финансы

Об опасности для доллара предупредил бывший глава Минфина США

По словам экс-главы Минфина США Генри Полсона, доллар получил статус главной валюты в мире из-за сочетания целого ряда факторов.
Цензуры.Нет вчера в 13:01
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Автоспорт

В Audi отстранили Абта от всех соревнований

The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.
F1news.ru вчера в 07:35
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля.
Народные новости 25 мая в 03:19
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Здоровье

Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области

Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
КТВ-Луч вчера в 14:11
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Общество

IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
73
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
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Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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