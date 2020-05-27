Курение негативно влияет на способность организма бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, у курильщиков болезнь чаще протекает в тяжёлой форме.

Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

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