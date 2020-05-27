Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19
Курение негативно влияет на способность организма бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, у курильщиков болезнь чаще протекает в тяжёлой форме.
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Роспотребнадзор предупредил о более высоком риске тяжелого течения коронавируса у курильщиков
Агентство Москвавчера в 21:46
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы
В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Хоккей
НХЛ возобновит сезон с плей-офф в формате из 24 клубов
Текущий сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен досрочно, а следующий возобновится с плей-офф в формате 24 команд.
Известия вчера в 17:51
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Новосибирске из-за шквалистого ветра рухнули десятки деревьев
Новосибирск, 27 мая 2020, 09:20 — REGNUM Шквалистый ветер в Новосибирске стал причиной падения нескольких десятков деревьев и обрыва нескольких линий электроснабжения.
REGNUM 02:20
Политика
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости вчера в 16:18
Здоровье
В отдельных районах Пермского края могут снять режим самоизоляции
Снятие режима самоизоляции и ограничений, введённых в связи с коронавирусом, в Пермском крае может происходить точечно - в отдельных районах.
Пермь открытая 02:26
Политика
Джо Байден назвал Дональда Трампа «абсолютным дураком»
Джо Байден - потенциальный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США - назвал действующего главу Белого дома "абсолютным дураком".
Газета.Ru 02:42
Общество
Удмуртию назвали благоприятным регионом для бизнеса
Удмуртия заняла второе место среди регионов России с наименьшим давлением на бизнес.
Сусанин 02:25
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle
Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle.
REGNUM 01:54
Армия и оружие
США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
Футбол
Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19
Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.
Профиль вчера в 17:36
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
РИА Новости 01:47
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 25 мая в 04:00
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Общество
Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия освободят от наказания
Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия, а также тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости», не будут привлекать к ответственности.
Lenta.ru 00:07
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Общество
В Саратовской области разрешили торговать носками и нижним бельем
Областное правительство издало постановление № 434, которым расширяется список товаров, которыми разрешено торговать во время ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Аткарский уездЪ 03:00
Гаджеты
Первый 48-дюймовый 4K OLED-телевизор LG поступит в продажу в июне
Новинка поступит в продажу в Соединённых Штатах в конце июня по цене $1499.
3DNews 00:46
Финансы
Об опасности для доллара предупредил бывший глава Минфина США
По словам экс-главы Минфина США Генри Полсона, доллар получил статус главной валюты в мире из-за сочетания целого ряда факторов.
Цензуры.Нет вчера в 13:01
Автоспорт
В Audi отстранили Абта от всех соревнований
The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.
F1news.ru вчера в 07:35
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля.
Народные новости 25 мая в 03:19
Здоровье
Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области
Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
КТВ-Луч вчера в 14:11
Общество
IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30