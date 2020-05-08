Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность.
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В Роспотребнадзоре сообщили, при какой температуре коронавирус становится неактивным

Комсомольская правда07:40

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии погоды на распространение коронавируса

Известия07:40

Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30 °С

RT на русском07:10

Роспотребнадзор назвал температуру, при которой COVID-19 «засыпает»

Московский Комсомолец07:21

Вся надежда на жаркое лето. В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре коронавирус теряет активность

Фонтанка.Ру07:15

Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус

РИА Новости07:24

Роспотребнадзор сообщил о нелюбви коронавируса к жаре

News.ru06:59
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Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
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Происшествия

В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии

Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова.
ТАСС 06:01
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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Политика

Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году

Немецкое издание Spiegel утверждает, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:33
Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:42
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Происшествия

Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Российская газета 06:28
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Экономика

Назван самый обедневший человек мира

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49
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Общество

В Югре продлили режим самоизоляции до 31 мая

В Югре режим самоизоляции продлен до 31 мая.
ИА СИА-Пресс 06:25
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Экономика

Оборот российского малого бизнеса в апреле упал в два раза

Москва, 8 мая 2020, 11:15 — REGNUM В России в апреле 2020 года оборот малого и среднего бизнеса упал более, чем в два раза (на 54%) по сравнению с тем же периодом 2019 года.
REGNUM 04:15
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Футбол

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».
REGNUM 04:13
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
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Кино

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Интрига заключается в том, что Калкин снимется в пикантной сцене - у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней, которую сыграет 71-летняя актриса Кэти Бейтс.
Что происходит 02:50
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Технологии

Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

РИА Новости 07:13
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Армия и оружие

Первый самолет с российскими военными покинул Италию

Известия 07:35
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Киберспорт

История продолжается: вышел трейлер нового элитного бойца для Battlefield V — игроки негодуют

DICE и Electronic Arts опубликовали трейлер Стива Фишера — нового элитного бойца для Battlefield V. Персонажа сделали стильным и пафосным, но пользователи обратили внимание на другой момент.
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Происшествия

СК установил еще одного организатора убийства миллиардера Минеева

Следствие установило еще одного организатора убийства основателя торговой сети "Партия" Александра Минеева в 2014 году.
РЕН ТВ 07:32
Финансы

Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня.
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Общество

Глава Крыма объяснил невозможность курортного сезона в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил невозможность курортного сезона в регионе.
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Происшествия

На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход

В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
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Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
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Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
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Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
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Общество

Десяти российским регионам угрожает засуха

Сразу в нескольких российских регионах весна выдалась без осадков, что создало условия для почвенной засухи и может угрожать будущему урожаю.
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Происшествия

В мэрии Харькова начались обыски

Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
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Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
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Политика

Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам

Россия благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к мемориалам в память о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:21
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Общество

В Ивановской области родителям разрешили прогулки с детьми

В Ивановской области родителям разрешили выходить с детьми на прогулки. При этом детские и игровые площадки продолжают оставаться закрытыми.
IvanovoNews 05:56
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