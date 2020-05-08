с чего всё началось

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность.

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Общество Мантуров рассказал об экспорте аппаратов ИВЛ за границу Москва, 8 мая 2020, 17:01 — REGNUM Поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких за рубеж начнутся тогда, когда Россия обеспечит поставки для внутреннего использования.

Музыка Little Big выпустила новый клип Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива в пятницу, 8 мая. 38

Происшествия Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. 26

Авто Продажи авто на Урале с начала года выросли на 19% Екатеринбург, 8 мая 2020, 13:47 — REGNUM С января по март 2020 года на авторынке Уральского федерального округа (УФО) было куплено 35 622 новые легковушки — на 19% больше, чем год назад.

Общество Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона. 6

Политика Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР 7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Общество В Смольном отрицают госпитализацию душевнобольных в «Ленэкспо» Все, кого кладут на лечение во временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге, рассматриваются как зараженные коронавирусом, больных с психиатрическими патологиями туда не помещают, заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. 50

Здоровье Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 1,9K

Общество Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. 1K

Политика Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины. 5

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 475

Финансы Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам Из информации на сайте банка следует, что снижение коснулось ставок по следующим вкладам: «Сохраняй» — 4,15% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей; «Пополняй» — 3,8% при открытии вклада на 6–12 месяцев или на 1–2 года на сумму от 400 тысяч рублей; «Управляй» — 3,45% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. 38