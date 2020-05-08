Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность.
Читать в источнике
Комментировать829
с чего всё началось
«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 °С», — говорится в ответах ведомства сайту
 стопкоронавирус.рф.
RT на русском07:10

Подробнее о событии

В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус теряет инфекционную активность

ТАСС10:18

Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус

РБК08:27

Вся надежда на жаркое лето. В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре коронавирус теряет активность

Фонтанка.Ру07:15

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии погоды на распространение коронавируса

Известия07:40

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

РИА Новости07:24

В Роспотребнадзоре сообщили, при какой температуре коронавирус становится неактивным

Комсомольская правда07:40

Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30 °С

RT на русском07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1K
Игры

В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered

CyberSport.ru 05:00
1
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
1,2K
Общество

Мантуров рассказал об экспорте аппаратов ИВЛ за границу

Москва, 8 мая 2020, 17:01 — REGNUM Поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких за рубеж начнутся тогда, когда Россия обеспечит поставки для внутреннего использования.
REGNUM 10:01
Музыка

Little Big выпустила новый клип

Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива в пятницу, 8 мая.
Lenta.ru 08:53
38
Политика

Der Spiegel: российские хакеры могли украсть «тысячи писем» Меркель

Издание Der Spiegel утверждает, что якобы российские хакеры в 2015 году могли украсть "тысячи писем" канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
РЕН ТВ 07:34
1
Фигурное катание

Хореограф Тутберидзе: предлагаю Плющенко не мелочиться и нанять Этери

РИА Новости 11:00
Происшествия

Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»

Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:42
26
Авто

Продажи авто на Урале с начала года выросли на 19%

Екатеринбург, 8 мая 2020, 13:47 — REGNUM С января по март 2020 года на авторынке Уральского федерального округа (УФО) было куплено 35 622 новые легковушки — на 19% больше, чем год назад.
REGNUM 06:47
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Общество

Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня

Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:52
6
Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,7K
Наука

Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
25
Происшествия

В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра

Как сообщалось, по неофициальным данным, в Петербурге к 6 мая скончались 12 медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:52
132
Общество

Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
6
Общество

В Смольном отрицают госпитализацию душевнобольных в «Ленэкспо»

Все, кого кладут на лечение во временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге, рассматриваются как зараженные коронавирусом, больных с психиатрическими патологиями туда не помещают, заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Интерфакс 08:39
50
Здоровье

Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых

Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
Кино

Джеймс Кэмерон поделился закадровыми фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице «Аватара» в Twitter появилась пара новых фото со съемочной площадки сиквелов знаменитого фильма Джеймса Кэмерона.
Popcornnews.ru вчера в 05:20
25
Политика

Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 09:58
5
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
1,9K
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
1,9K
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
1K
Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
5
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
475
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы

Киноафиша России 05:55
265
Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
45
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Из информации на сайте банка следует, что снижение коснулось ставок по следующим вкладам: «Сохраняй» — 4,15% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей; «Пополняй» — 3,8% при открытии вклада на 6–12 месяцев или на 1–2 года на сумму от 400 тысяч рублей; «Управляй» — 3,45% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
АБН 08:13
38
Кино

Disney готовит сериал по «Сокровищу нации»

Сценарий нового проекта в разработке В интервью для сайта Collider продюсер Джерри Брукхаймер сообщил, что студия Disney работает над созданием сериала по мотивам "Сокровище нации".
Inc-news.ru 08:25
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными владельцами в России

AutoNews 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное