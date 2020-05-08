Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность.
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с чего всё началось
«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 °С», — говорится в ответах ведомства сайту
 стопкоронавирус.рф.
RT на русском07:10

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В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус теряет инфекционную активность

ТАСС10:18

Вся надежда на жаркое лето. В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре коронавирус теряет активность

Фонтанка.Ру07:15

В Роспотребнадзоре сообщили, при какой температуре коронавирус становится неактивным

Комсомольская правда07:40

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии погоды на распространение коронавируса

Известия07:40

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

РИА Новости07:24

Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус

РБК08:27

Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30 °С

RT на русском07:10
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Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

Путин поручил выделить 20,5 млрд рублей на поддержку автопрома

Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на программы льготного автокредитования, лизинга и аренды, а также на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд рублей, следует из поручений президента, опубликованных на сайте кремля.
Rambler News Service 11:22
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Наука

Пластмасса добралась в моторах до распределительных валов

В проекте приняли участие представители концерна Daimler, бельгийский производитель пластмасс SBHPP/Vyncolit и их французские коллеги из Georges Pernoud Group.
Quto.ru 10:29
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн.
RT на русском вчера в 15:07
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Шоу-бизнес

Шура перенес операцию по удалению грыжи, которую назвал «онкологией»

Woman.ru вчера в 12:36
3
Общество

Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным

Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Политика

Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 09:58
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Общество

ПФР упростил получение выплаты в 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Выплата в размере 5 тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года.
Российская газета 07:12
4
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
Экспресс газета 07:01
358
Здоровье

829 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье

За все время в Подмосковье было 2475 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 06 мая в 04:26
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Происшествия

На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход

В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
9
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,5K
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
2,1K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,8K
Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой

Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала поклонникам в Instagram.
РЕН ТВ вчера в 15:07
Общество

Алиханов назвал критерии смягчения режима самоизоляции

Губернатор назвал критерии оценки эпидемиологической обстановки, по которым нужно принимать решения о смягчении режима самоизоляции и ограничительных мер.
Русский Запад 08:01
Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
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Общество

«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня

Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 12:01
5
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
3,1K
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
3,1K
Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19

Глава Министретсва здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:59
Общество

В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 17 мая

Режим повышенной готовности, установленный постановлением губернатора Пензенской области от 16 марта, продлен до 17 мая включительно.
Smi58.ru 11:08
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Происшествия

Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве

Коммерсантъ 12:35
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
562
Общество

Россиянам советуют носить с собой документы на жилье

Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
АМИТЕЛ 00:28
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Футбол

Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА

Soccer.ru 09:14
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