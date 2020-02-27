Общество

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читать в источнике
Комментировать303
Анна Попова
Сегодня мы говорим уверенно, что кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду также может распространяться, поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости вчера в 11:42
с чего всё началось

Роспотребнадзор назвал возможные пути заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новостивчера в 11:42

Подробнее о событии

Роспотребнадзор назвал новые способы заражения коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 22:30

Роспотребнадзор назвал новые пути распространения коронавируса

Известиявчера в 15:17

В Роспотребнадзоре назвали пути распространения коронавируса

ТАССвчера в 10:52

Роспотребнадзор предупредил о риске передачи коронавируса через воду

РБКвчера в 13:46

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 12:21

Роспотребнадзор назвал возможные пути заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 11:42

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях распространения коронавируса

REGNUMвчера в 16:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

62инфо вчера в 09:28
Футбол

Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию

32-летний Дмитрий Тарасов опубликовал снимок из аэропорта в Италии. В кадре футболист предстал с костылями и медицинской маской на лице.
StarHit.ru вчера в 06:02
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Российская газета 02:17
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Известия 02:22
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Футбол

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в Лиге чемпионов

Если вы на 100% уверены в успехе "Манчестер Сити" - вспомните прошлогоднюю серию 1/8 финала "Реал" - "Аякс", освежите в воспоминаниях три победы "галактикос" в Лиге чемпионов при Зидане и пересмотрите свои взгляды.
Газета.Ru 04:44
Происшествия

Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России

Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Секрет фирмы вчера в 09:45
Армия и оружие

Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов

Народные новости 01:25
Армия и оружие

ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
РБК 02:13
Общество

Путин посетит парк развлечений «Остров мечты» перед его открытием

РИА Новости 04:36
Экономика

СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

РБК 03:17
Политика

Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
Piter.tv вчера в 02:18
Армия и оружие

Британия попыталась перехватить российский Ту-95

ВВС Великобритании подняли по тревоге по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за замеченного недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.
Рамблер вчера в 12:43
Финансы

Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК

Аналитики отмечают, что за три года объем сбережений россиян на счетах почти удвоился.
РИА Новости 04:29
Происшествия

В Подмосковье четверо подростков устроили групповое изнасилование

В Подмосковье четыре подростка предстанут перед судом по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девочки.
Газета.Ru 03:53
Происшествия

Суд оправдал бездомного по делу об убийстве пожилой пары под Саратовом

Саратовский областной суд оправдал бездомного жителя Воронежской области, которого обвиняли в убийстве пожилой супружеской пары, сообщила в четверг пресс-служба суда.
РИА Новости 02:55
Общество

В Китае пообещали по $1430 каждому «сдавшемуся» с коронавирусом

В конце февраля власти города Цяньцзян пошли дальше и пообещали выплачивать существенно больше тем зараженным коронавирусом, кто добровольно сдастся врачам, сообщает Reuters.
РБК 04:29
Музыка

Назван представитель России на «Евровидении-2020»

Lenta.ru 03:35
Киберспорт

Stardew Valley получит ещё одно крупное бесплатное обновление

В конце прошлого года Stardew Valley получила крупное обновление, которое добавило в игру сотни новых предметов, внесло изменения в геймплей, улучшило производительность и исправило множество багов.
Игромания.ру 01:58
Политика

Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая

Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.
Коммерсантъ 02:25
Политика

Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.
REGNUM вчера в 01:35
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Происшествия

Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством

Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
REGNUM 03:27
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Общество

Белоруссия променяла российскую нефть на азербайджанскую

Ранее в феврале сообщалось, что белорусский «Белнефтехим» договорился с азербайджанской Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти.
Lenta.ru 04:16
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Финансы

Курс евро поднялся выше 72 рублей

Последний раз курс евро находился выше отметки в 72 рубля 12 сентября 2019 года. Курс доллара увеличился на 0,5%, до 65,8 рубля.
ТАСС 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное