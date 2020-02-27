Общество
РИА НовостиРоспотребнадзор назвал возможные пути заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Сегодня мы говорим уверенно, что кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду также может распространяться, поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости вчера в 11:42
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