Общество

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Роспотребнадзор предупредил о риске передачи коронавируса через воду

РБК13:46

Попова: коронавирус может распространяться через грязные руки и воду

РИА Новости11:42

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

RT на русском12:21

Коронавирус может передаваться через воду

Московский Комсомолец12:07

В Роспотребнадзоре рассказали о распространении коронавируса через воду

REGNUM11:50

Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса

Lenta.ru13:24

В Роспотребнадзоре назвали пути распространения коронавируса

ТАСС10:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Технологии

Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных

Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
iXBT.com 02:20
Армия и оружие

Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем

РБК 14:56
Шоу-бизнес

Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
ToDay News Ufa 02:53
Общество

Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме

Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.
РИА Новости 13:56
Кино

Netflix создал рейтинг популярных фильмов и сериалов

Американский стриминговый сервис Netflix запустил новую функцию, благодаря которой подписчикам стал доступен список из десяти самых популярных сериалов и фильмов, который будет обновляться каждый день.
Gazeta.SPb 06:33
Космос

Астрономы нашли у Земли второй спутник

Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3.
Газета.Ru 13:31
Политика

Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма

В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения.
Городовой 06:41
Армия и оружие

Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России

«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.
RT на русском 12:01
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
РБК 11:19
Армия и оружие

Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля

Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля. Закладка кораблей будет приурочена к 75-летию Победы в ВОВ.
Piter.tv вчера в 00:46
Политика

Переговоры Турции и России по Идлибу завершились

В Анкаре завершились переговоры России и Турции касательно ситуации в сирийской провинции Идлиб.
ФАН 14:46
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
Хоккей

Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра

Статистика Артемия Панарина в сезоне-2019/2020 Российский форвард стал седьмым игроком за историю «Рейнджерс», который имеет на своём счету две 10-матчевые результативные серии в одном сезоне.
Чемпионат вчера в 21:53
Спорт

Олимпийский чемпион Мо Фара избежал наказания за применение допинга

НТВ вчера в 03:50
Политика

Украинцы проголосовали за возвращение Донбасса

Возвращение юго-востока обратно под юрисдикцию Украины поддержал каждый второй респондент, подчеркнув, что неподконтрольные сейчас Киеву территории должны вернуться в состав страны безо всяких условий, точнее, на тех же условиях, на которых были в составе Украины и раньше.
Телеканал 360° 11:10
Гаджеты

Samsung Galaxy S10+ уже работает под управлением Android 11

В приоритете будут Galaxy S20 и Note 20, однако телефоны Galaxy S10 и Note 10 также должны получить обновление до конца 2020 года.
iXBT.com вчера в 22:37
Здоровье

В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы

Как отметил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, побег пациентов стал следствием системных нарушений в больнице, которые и привели к увольнению главного врача.
Петербургский дневник вчера в 04:55
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Политика

Власти Харькова вернули городскому проспекту имя маршала Жукова

В декабре прошлого года идею вернуть проспекту имя маршала Победы поддержали 67% жителей Харькова.
Военное дело 05:43
Здоровье

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Взгляд.ру 12:31
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Происшествия

Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 13:28
Общество

Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве

Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
Накануне.Ru 07:23
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
Ведомости 10:51
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве

Пассажирский самолёт SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
RT на русском 11:50
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
REGNUM 08:02
Здоровье

Обнаружен человек, у которого в мочевом пузыре синтезируется алкоголь

Медики указывают на то, что в организме женщины непрерывно вырабатывается алкоголь, который выходит вместе с мочой.
Pravda.Ru вчера в 09:03
Спорт

Представитель МОК допустил отмену Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд допустил возможность отмены летней Олимпиады, которая должна состояться в 2020 году в Токио, из-за вспышки коронавируса.
Инфо24 вчера в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное