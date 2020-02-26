Общество
RT на русскомРоспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных
Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Общество
Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.
Кино
Netflix создал рейтинг популярных фильмов и сериалов
Американский стриминговый сервис Netflix запустил новую функцию, благодаря которой подписчикам стал доступен список из десяти самых популярных сериалов и фильмов, который будет обновляться каждый день.
Космос
Астрономы нашли у Земли второй спутник
Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3.
Политика
Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма
В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения.
Армия и оружие
Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России
«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Армия и оружие
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля. Закладка кораблей будет приурочена к 75-летию Победы в ВОВ.
Политика
Переговоры Турции и России по Идлибу завершились
В Анкаре завершились переговоры России и Турции касательно ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Хоккей
Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра
Статистика Артемия Панарина в сезоне-2019/2020 Российский форвард стал седьмым игроком за историю «Рейнджерс», который имеет на своём счету две 10-матчевые результативные серии в одном сезоне.
Политика
Украинцы проголосовали за возвращение Донбасса
Возвращение юго-востока обратно под юрисдикцию Украины поддержал каждый второй респондент, подчеркнув, что неподконтрольные сейчас Киеву территории должны вернуться в состав страны безо всяких условий, точнее, на тех же условиях, на которых были в составе Украины и раньше.
Гаджеты
Samsung Galaxy S10+ уже работает под управлением Android 11
В приоритете будут Galaxy S20 и Note 20, однако телефоны Galaxy S10 и Note 10 также должны получить обновление до конца 2020 года.
Здоровье
В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы
Как отметил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, побег пациентов стал следствием системных нарушений в больнице, которые и привели к увольнению главного врача.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Политика
Власти Харькова вернули городскому проспекту имя маршала Жукова
В декабре прошлого года идею вернуть проспекту имя маршала Победы поддержали 67% жителей Харькова.
Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Происшествия
Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве
Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве
Пассажирский самолёт SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Здоровье
Обнаружен человек, у которого в мочевом пузыре синтезируется алкоголь
Медики указывают на то, что в организме женщины непрерывно вырабатывается алкоголь, который выходит вместе с мочой.
Спорт
Представитель МОК допустил отмену Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд допустил возможность отмены летней Олимпиады, которая должна состояться в 2020 году в Токио, из-за вспышки коронавируса.