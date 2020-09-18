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Ведомости
Ведомости

Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса

Ученые со всего мира выявили несколько тысяч мутаций коронавируса, 22 мутации зафиксировали и стабильно наследуются вирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.
РИА Новости23:16
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

Газета.Ru03:19
Коммерсантъ

Роспотребнадзор сообщил о двух основных мутациях коронавируса в России

Коммерсантъ23:27
Российская газета

В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса

Российская газета00:32
Известия

Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса

Известия00:03
RT на русском

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

RT на русском23:33
РБК

В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных мутациях коронавируса

РБК00:39
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

РИА Новости23:16

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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