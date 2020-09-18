Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса
Смотрите также
Sony анонсировала дату выхода PlayStation 5 в России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Число пострадавших при падении деревьев в Подмосковье выросло до пяти
Киев согласился включить в закон о Донбассе «формулу Штайнмайера»
Сообщения об ухудшении состояния Бориса Моисеева опровергнуты
Лукашенко заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой
Хельмут Марко призвал Honda к прогрессу
Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
Задержана экс-зампредседателя правительства Алтайского края Долгова
Володин заявил об участии иностранных спецслужб в ситуации с Навальным
Полмиллиона домов в США остались без света из-за урагана «Салли»
В России за сутки выявлено 5905 случаев заболевания коронавирусом
Сын Никаса Сафронова сломал детский бассейн в турецком отеле
Володин заявил об участии иностранных спецслужб в ситуации с Навальным
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Ученые со всего мира выявили несколько тысяч мутаций коронавируса, 22 мутации зафиксировали и стабильно наследуются вирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё началось
В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса
Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.
РИА Новости23:16
Подробнее о событии