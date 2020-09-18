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РБК
РБК

В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных мутациях коронавируса

Несколько тысяч мутаций коронавируса насчитывается в мире на сегодняшний день. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, зафиксировались и стабильно наследуются 22 мутации.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.
РИА Новости23:16
Подробнее о событии
ТАСС

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

ТАСС04:41
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

Газета.Ru03:19
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

РИА Новости23:16
Известия

Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса

Известия00:03
RT на русском

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

RT на русском23:33
Коммерсантъ

Роспотребнадзор сообщил о двух основных мутациях коронавируса в России

Коммерсантъ23:27
РБК

В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных мутациях коронавируса

РБК00:39

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных

Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей.
РБК06:48
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

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Взгляд.ру07:58
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Сан-Себастьян покажет фильмы отмененного Каннского фестиваля

В преддверии церемонии открытия организаторы подчеркнули, что в разных секциях смотра будут показаны 17 картин, включенных в программу Каннского фестиваля, отмененного в этом году из-за пандемии.
ProfiСinema.ruвчера в 08:31
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