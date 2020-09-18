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Ведомости
Ведомости

Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса

Ученые со всего мира выявили несколько тысяч мутаций коронавируса, 22 мутации зафиксировали и стабильно наследуются вирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.
РИА Новости23:16
Подробнее о событии
ТАСС

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

ТАСС04:41
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

Газета.Ru03:19
RT на русском

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

RT на русском23:33
Известия

Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса

Известия00:03
РБК

В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных мутациях коронавируса

РБК00:39
Коммерсантъ

Роспотребнадзор сообщил о двух основных мутациях коронавируса в России

Коммерсантъ23:27
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

РИА Новости23:16

Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара

Евгений Олейник, автор песни «Любимую не отдают», которую исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие музыканты, рассказал РБК, что она написана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
РБК07:08
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Tesla планирует многократно нарастить производство аккумуляторов

Компания Credit Suisse уже сейчас говорит о целесообразности Tesla сконцентрировать усилия на серийном производстве аккумуляторов, ведь на данный момент бренд Маска может выпускать аккумуляторы общей ёмкостью до 63 ГВтч.
Anonsens04:51
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Бывшего главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова задержали в Москве

За пару дней до задержания генерала Трифонова в Москве был задержан бывший руководитель ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Валерий Нечаев, которого оперативники свердловской ФСБ и следователи СКР подозревают в покушении на получение взятки.
66.ru09:27

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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