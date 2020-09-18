Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса
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Ученые со всего мира выявили несколько тысяч мутаций коронавируса, 22 мутации зафиксировали и стабильно наследуются вирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё началось
В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса
Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.
РИА Новости23:16
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