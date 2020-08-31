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Газета.Ru
Газета.Ru

В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%

Роспотребнадзор завил, то в 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%. Отмечается, то в июне-августе было проведено обследование более 71,8 тысячи человек в 26 российских регионах.В источнике
С чего всё началось
«С 31.08.2020 стартует второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения России», — говорится в сообщении
.
RT на русском07:38
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Lenta.ru

Раскрыты итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России

Lenta.ru07:46
ТАСС

Популяционный иммунитет к коронавирусу в 11 регионах России превышает 20%

ТАСС07:27
NashGorod.ru

В Ишиме на 27 августа нет новых зараженных коронавирусом

NashGorod.ru27 августа в 20:00
РБК

В России начался второй этап исследования иммунитета населения к COVID-19

РБК07:45
ГТРК Регион-Тюмень

Дети в Тюменской области обладают высоким иммунитетом к коронавирусу

ГТРК Регион-Тюмень28 августа в 01:09
Уральский меридиан

У тюменцев сформировался высокий иммунитет к COVID-19

Уральский меридиан28 августа в 00:33
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал об иммунитете к COVID-19 в регионах

РИА Новости07:23

Правящая партия в Черногории потеряла большинство мест в парламенте

Партия президента Черногории Мило Джукановича на парламентских выборах в стране не получила большинство мест в парламенте, хотя и набрала больше голосов, чем оппозиция, передает ТАСС.
Национальная служба новостей06:33
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Песков допустил передачу Белоруссии опыта по изменению конституции

Отвечая на вопрос журналистов, окажет ли Россия помощь Белоруссии в обновлении конституции республики, если просьба о помощи поступит, пресс-секретарь президента ответил: «Почему бы не делиться опытом, тем более что опыт свежий, достаточно богатый и экспертный».
Парламентская газета07:24
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Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфакс07:02
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
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Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
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Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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