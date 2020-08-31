В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%

Роспотребнадзор завил, то в 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%. Отмечается, то в июне-августе было проведено обследование более 71,8 тысячи человек в 26 российских регионах.