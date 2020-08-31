В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%
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Роспотребнадзор завил, то в 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%. Отмечается, то в июне-августе было проведено обследование более 71,8 тысячи человек в 26 российских регионах.В источнике
С чего всё началось
«С 31.08.2020 стартует второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения России», — говорится в сообщении
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Дети в Тюменской области обладают высоким иммунитетом к коронавирусу
ГТРК Регион-Тюмень28 августа в 01:09