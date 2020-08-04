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Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».В источнике
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RT на русском

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

RT на русском06:56
Комсомольская правда

В «Векторе» рассказали о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от коронавируса

Комсомольская правда07:43
Известия

Роспотребнадзор сообщил о хорошей переносимости вакцины центра «Вектор»

Известия07:21
РБК

Роспотребнадзор сообщил о ходе испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19

РБК09:12
ТАСС

Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытавших вакцину «Вектора» от коронавируса

ТАСС06:50
Газета.Ru

Стало известно о состоянии тестирующих вакцину «Вектора» от COVID-19 добровольцев

Газета.Ru06:48
РИА Новости

Добровольцы получат вакцину от COVID-19 дважды

РИА Новости07:04
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости07:03
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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«Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита»

Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:58 — REGNUM Руководство «Севильи» намерено заполучить 23-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома, стоимость которого по оценкам transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
REGNUM10:58
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру02:29
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM09:59
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