Все добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", чувствуют себя хорошо, осложнений после введения препарата нет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

с чего всё началось

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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