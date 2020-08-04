Смотрите также

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства

Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика

Лукашенко напомнил об орудовавших от Москвы до Минска бандах

Украинскую топ-модель избили в Турции

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

Опубликовано видео нападения на замдиректора хлебозавода в Подмосковье

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса