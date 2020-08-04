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Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытавших вакцину «Вектора» от коронавируса

Все добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", чувствуют себя хорошо, осложнений после введения препарата нет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.
ТАСС06:50
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

В оперштабе рассказали о самочувствии добровольцев «Вектора». Вакцину им введут дважды

Фонтанка.Ру07:26
Известия

Роспотребнадзор сообщил о хорошей переносимости вакцины центра «Вектор»

Известия07:21
Газета.Ru

Стало известно о состоянии тестирующих вакцину «Вектора» от COVID-19 добровольцев

Газета.Ru06:48
Комсомольская правда

В «Векторе» рассказали о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от коронавируса

Комсомольская правда06:54
ТАСС

Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытавших вакцину «Вектора» от коронавируса

ТАСС06:50
RT на русском

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

RT на русском06:56
РИА Новости

Добровольцы получат вакцину от COVID-19 дважды

РИА Новости07:04

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru02:46
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM04:23
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Фигуристке Косторной отказали в переходе в академию Плющенко

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал переход фигуристки Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе, базирующейся в центре спорта и образования «Самбо-70», в академию Евгения Плющенко.
РБК спорт05:48
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Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

В конце 2018 года Кадыров вернул на родину из Москвы и устроил на работу по уборке улиц Грозного молодого чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека со словами "Ахмат – сила".
РИА Новости05:55
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Тульский губернатор передал медикам 41 новый автомобиль

Тула, 4 августа 2020, 15:41 — REGNUM 41 автомобиль медработникам амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов районных больниц и Центру медицины катастроф передал губернатор Алексей Дюмин 4 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
REGNUM08:41

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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ФК «Ростов» и «Группа Агроком» заключили мировое соглашение

«Группа Агроком» заключила мировое соглашение с ФК «Ростов», согласно которому «Агроком» идет на уступки, полностью отказываясь от возмещения со стороны футбольного клуба неустойки и начисленных процентов по договору займа, сообщает пресс-служба клуба.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону08:29