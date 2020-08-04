Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
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В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».В источнике
С чего всё началось
Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытавших вакцину «Вектора» от коронавируса
Все добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", чувствуют себя хорошо, осложнений после введения препарата нет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.
ТАСС06:50
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В «Векторе» рассказали о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от коронавируса
Комсомольская правда06:54