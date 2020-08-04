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Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».В источнике
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РБК

Роспотребнадзор сообщил о ходе испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19

РБК09:12
Известия

Роспотребнадзор сообщил о хорошей переносимости вакцины центра «Вектор»

Известия07:21
Газета.Ru

Стало известно о состоянии тестирующих вакцину «Вектора» от COVID-19 добровольцев

Газета.Ru06:48
Комсомольская правда

В «Векторе» рассказали о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от коронавируса

Комсомольская правда06:54
ТАСС

Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытавших вакцину «Вектора» от коронавируса

ТАСС06:50
RT на русском

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

RT на русском06:56
РИА Новости

Добровольцы получат вакцину от COVID-19 дважды

РИА Новости07:04
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM04:23
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На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ruвчера в 12:50
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ08:46
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Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru10:45
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости09:58
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК05:52
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Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

По данным журналистов, проводивших расследование, удалось подтвердить уже 102 случая, когда дети или другие родственники чиновников получили бюджетное место в вузе по целевой программе от ведомств, возглавляемых этими же чиновниками.
Цензуры.Нет02:41
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