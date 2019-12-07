Здоровье
ИзвестияРоспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения гриппом через денежные купюры, поскольку вирус живет на них в течение двух недель. Об этом 26 декабря сообщается на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор рассказал о роли бумажных купюр и таблеток от температуры в распространении вируса гриппа
Агентство Москвавчера в 20:37
Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться гриппом через бумажные купюры
Вечерняя Москвавчера в 21:15
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Intel готовит революционную систему охлаждения для ноутбуков
На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Происшествия
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Политика
«Левада-центр» назвал главным событием года пенсионную реформу
Опрос "Левада-центра" показал, что самым важным событием уходящего года россияне считают пенсионную реформу.
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин: «Никогда не подниму руку на жену»
Никогда не подниму на нее руку.
Происшествия
Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании
Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Лавров допустил мир на Донбассе при Зеленском
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него все еще есть надежды на урегулирование конфликта на Донбассе во время президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.
Политика
«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
Под Воронежем взорвали машину главы района
Происшествия
В ФБК заявили о задержании Навального
В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
Хоккей
Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией
Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
Политика
Песков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях
«Действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России трубоукладчик, который позволит закончить строительство трубопровода через несколько месяцев.
Хоккей
Два хоккеиста ярославского «Локомотива» сыграют в «Матче звезд» КХЛ
Всего в звездном шоу примут участие 40 хоккеистов из 24 клубов КХЛ. Сам «Матч звезд КХЛ» пройдет в Москве 18−19 января 2020 года.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Кино
Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!
Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
Следком Карелии проводит проверку по факту избиения девушки-инвалида
Экономика
Сбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников
В Сбербанке сообщили о выпуске новых дебетовых карт с особой программой лояльности — «Сберкарт тревел».
Армия и оружие
Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году
Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.
Общество
Синоптики не исключили снег в Москве на Новый год
В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается снег, который, скорее всего, не растает к новогодней ночи.
Экономика
Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Политика
Нихон кэйдзай (Япония): Япония и Россия приступают к строительству гигантского завода по сжижению газа на российском Дальнем Востоке. Отгрузка продукции начнется уже в 2027 году (Nihon Keizai)
Министерство экономики и промышленности Японии и концерн «Итотю сёдзи» договорились о запуске на Дальнем Востоке России нового крупного проекта по строительству большого завода по сжижению природного газа.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко пожаловалась на трудности второй беременности
Бывшая ростовская модель, а ныне супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ждёт второго ребёнка от Дмитрия.
Происшествия
Число пострадавших при аварийной посадке Ми-8 возросло до 12 человек
Политика
Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов
Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.