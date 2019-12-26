Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр

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