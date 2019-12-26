Здоровье
RT на русскомВ Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр
Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
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Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться гриппом через бумажные купюры
Вечерняя Москвавчера в 21:15
Роспотребнадзор рассказал о роли бумажных купюр и таблеток от температуры в распространении вируса гриппа
Агентство Москвавчера в 20:37
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