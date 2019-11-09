Общество
РИА НовостиРоспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
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с чего всё началось
Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, не только в губках присутствует много бактерий: также опасны в этом отношении раковины, столешницы, мусорные ведра, комбайны, мясорубки и прочие кухонные принадлежности.ТК Звезда01:00
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Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Здоровье
Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября
Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".
Москва 24 07 ноября в 04:10
Фигурное катание
Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае
Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей
Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС 07 ноября в 10:44
Армия и оружие
«Маршал Шапошников» и «Иркутск» вооружат гиперзвуковыми ракетами
Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Российская газета вчера в 03:00
Музыка
Группа «Ленинград» назвала дату последнего концерта
Группа «Ленинград» даст два больших новогодних концерта в Москве и Петербурге.
Gazeta.SPb вчера в 13:31
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Подмосковье Сегодня вчера в 06:47
Политика
Более 96% жителей ЛНР и ДНР считают Киев ответственным за конфликт
Более 96% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик считают ответственными за конфликт в Донбассе украинские власти, которые пришли после событий на Майдане, свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.
РИА Новости 05:02
Космос
Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму
Discover24 05:21
Кино
На премию «Золотой глобус» претендует шесть российских фильмов
Свободная Пресса вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Технологии
Сбербанк заявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, сообщил РБК исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» госбанка Давид Рафаловский.
Forbes вчера в 03:16
Общество
Берлинская стена простояла бы сто лет, но рухнула из-за одного слова
Берлинская стена простояла бы сто лет, но рухнула из-за одного слова РИА Новости Германия празднует тридцатилетие падения Берлинской стены.
РИА Новости 00:00
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Происшествия
Расчлененной жертвой историка СПбГУ оказалась его бывшая студентка
По словам источника в правоохранительных органах, найденное изуродованное тело в квартире преподавателя истории СПбГУ принадлежит 24-летней студентке.
iReactor 07:35
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети
В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
РБК 02:46
Экономика
Сторчак: Пакистан вернет России советский долг в $93 млн
Пакистан выплатит России долг, не погашенный с советских времен, рассказал "Газете.Ru" заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
Газета.Ru вчера в 15:06
Футбол
Ахмат — Урал 0:0
Спорт-Экспресс вчера в 13:20
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном
16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16