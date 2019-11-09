с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.

Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

Политика Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.

Здоровье Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".

Фигурное катание Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.

Общество Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.

Финансы Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.

Армия и оружие «Маршал Шапошников» и «Иркутск» вооружат гиперзвуковыми ракетами Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Музыка Группа «Ленинград» назвала дату последнего концерта Группа «Ленинград» даст два больших новогодних концерта в Москве и Петербурге.

Здоровье Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.

Политика Более 96% жителей ЛНР и ДНР считают Киев ответственным за конфликт Более 96% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик считают ответственными за конфликт в Донбассе украинские власти, которые пришли после событий на Майдане, свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.

Шоу-бизнес Савичева рассказала о расставании с мужем Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.

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Общество Берлинская стена простояла бы сто лет, но рухнула из-за одного слова Берлинская стена простояла бы сто лет, но рухнула из-за одного слова РИА Новости Германия празднует тридцатилетие падения Берлинской стены.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Политика Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.

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Происшествия В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».

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Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.