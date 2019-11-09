Общество
ИзвестияРоспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания. Как говорится в памятке Роспотребнадзора, выдержки из которой приводит ТАСС, губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза.
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Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости вчера в 09:41
Здоровье
Врач развенчала популярный способ лечения ротавируса
Медик Ольга Саакян в комментарии сайту aif.ru призвала отказаться от этого способа.
Российская газета вчера в 01:30
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Общество
Из-за миллениалов государствам придется усилить здравоохранение
По данным Ассоциации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS), миллениалы, рожденные в период с 1981 по 1996 год, теряют Здоровье быстрее, чем предшествующие им поколения.
Восток-Медиа вчера в 07:08
Здоровье
Медики назвали несовместимые с алкоголем продукты питания
Вместе с алкоголем может вызвать гипертонический кризис или спазмы в головном мозге.
Уфимские Заметки вчера в 06:36
Происшествия
Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь
Газета.Ru вчера в 12:36
Хоккей
3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»
Чемпионат 07 ноября в 21:47
Происшествия
В Брянске чиновника мэрии Шарова задержали сотрудники ФСБ
Как удалось выяснить телеканалу «Городской» в задержании высокопоставленного чиновника участвовали сотрудники ФСБ.
Городской телеканал (Брянск) 00:42
Общество
Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53
Культура
Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Gazeta.SPb вчера в 18:27
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 07 ноября в 00:45
Экономика
Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия
Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру вчера в 07:17
Политика
Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена
Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 21:34
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Здоровье
Названы 6 «убийц» иммунной системы
Ослабляется защита организма от патогенов.
ToDay News Ufa вчера в 04:16
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 07 ноября в 00:55
Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Подмосковье Сегодня вчера в 06:47
Энергетика
Нефтяники высказались против налога на добычу попутного нефтяного газа
Против введения налога на добычу попутного нефтяного газа высказалось объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», передаёт РБК.
REGNUM вчера в 11:04
Экономика
Сторчак: Пакистан вернет России советский долг в $93 млн
Пакистан выплатит России долг, не погашенный с советских времен, рассказал "Газете.Ru" заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
Газета.Ru вчера в 15:06
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Футбол
Футболист «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Защитник "Спартака" Илья Кутепов не сыграет в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с "Крыльями Советов".
ТАСС Спорт вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru вчера в 10:31
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Фанаты ЦСКА в большом количестве приехали в Будапешт, где объединились с несколькими дружественными им группировками болельщиков из соседних стран - болгарского ЦСКА, сербского "Партизана" и польского "Видзева".
Газета.Ru вчера в 03:00
Общество
Гороскоп «КП»: Как шутят знаки зодиака
Овны терпеть не могут черный юмор, поэтому от них вы не дождетесь эффектного злодейского розыгрыша на 1 апреля.
КП - Калининград вчера в 10:30