с чего всё началось

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания. Как говорится в памятке Роспотребнадзора, выдержки из которой приводит ТАСС, губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза.

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Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Здоровье Какие болезни вызывает бессонница Российский сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие проблемы может вызвать бессонница.

Общество Росстат назвал регион, в котором количество мужчин больше, чем женщин Меньше всего мужчин проживает в Новгородской области (44,88 процента), Санкт-Петербурге (44,86 процента), Тульской области (44,83 процента), Ингушетии (44,74 процента), Ивановской (44,69 процента) и Ярославской (44,65 процента) областях.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Авто В сети появились фото обновленной Lada Vesta На примере опубликованных снимков, на которых показана Lada Vesta в комплектации Exclusive можно рассмотреть и другие нововведения.

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Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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