Общество
ИзвестияРоспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания. Как говорится в памятке Роспотребнадзора, выдержки из которой приводит ТАСС, губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза.
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с чего всё началось
Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, не только в губках присутствует много бактерий: также опасны в этом отношении раковины, столешницы, мусорные ведра, комбайны, мясорубки и прочие кухонные принадлежности.ТК Звезда01:00
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