с чего всё началось

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания. Как говорится в памятке Роспотребнадзора, выдержки из которой приводит ТАСС, губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза.

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