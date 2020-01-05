Здоровье
RT на русскомРоспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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«Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень», — сообщили представители службы 5 января, объяснив, что с едой в организм человека могут попасть возбудители сальмонеллеза, иерсиниоза, дизентерии, кампилобактериоза, норовирусной и ротавирусной инфекций и вирусного гепатита А.Известия00:17
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Роспотребнадзор: Салаты, пирожные и шаурма чаще всего вызывают отравление в ресторанах
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Роспотребнадзор рассказал, какие блюда чаще всего вызывают отравления в ресторанах
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